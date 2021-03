Premier: szpitale tymczasowe są niezbędne

Szpitale tymczasowe są niezbędne i działają tak, jak przewidywaliśmy. Spełniają swoją funkcję - ratują życie Polaków - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, te szpitale były i nadal są krytykowane przez opozycję. Jego zdaniem, wiele osób powinno dokonać refleksji i powiedzieć: przepraszam

Według niego, szpitale rezerwowe to „jedna z takich decyzji, którą (w odróżnieniu od naszych przeciwników) podjęliśmy nie w oparciu o polityczną kalkulację i PR, ale mając na celu ochronę zdrowia i życia Polaków”. „Bez względu na koszty” - zapewnił.

Były i nadal są one mocno krytykowane przez opozycję - że to niepotrzebny wydatek, że stoją puste, a środki i lekarzy można skierować gdzie indziej. Myślę, że wiele osób powinno teraz dokonać refleksji i powiedzieć: przepraszam. Teraz widać, że ostrożność i zapobiegliwość to właściwa taktyka - szpitale tymczasowe są niezbędne i działają tak, jak przewidywaliśmy. Spełniają swoją funkcję - ratują życie Polaków - podkreślił szef rządu.