PFR przekazał kolejne dopłaty dla uczestników PPK

Polski Fundusz Rozwoju przekazał instytucjom finansowym zarządzającym Pracowniczymi Planami Kapitałowymi ponad 216 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2020 r. - poinformował portal mojePPK.pl. Jak dodano, do 15 kwietnia br. zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 900 tys. uczestników PPK.

„Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje tym uczestnikom PPK, których wpłaty na rachunek/rachunki PPK w danym roku wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna” - czytamy w informacji zamieszczonej w piątek na stronie portalu informacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych pod adresem www.mojeppk.pl.

Jak dodano, aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za 2020 rok, wpłaty na jego PPK w 2020 roku musiały wynieść co najmniej 546 zł (2600 x 6 = 15 600; 15 600 x 3,5 proc. = 546).

„W przypadku osób, które na swój wniosek obniżyły finansowaną przez siebie wpłatę podstawową do PPK (z takiego obniżenia może skorzystać uczestnik PPK osiągający miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. wskazanej wyżej kwoty (w 2020 r. było to 136,50 zł)” - napisano.

Dopłata roczna jest przekazywana uczestnikowi PPK przez ministra właściwego do spraw pracy, za pośrednictwem PFR.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Jako pierwsze do systemu powszechnego oszczędzania na emerytury przystępowały w 2019 największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób. W 2020 r. roku nastąpił drugi i trzeci etap włączania polskich przedsiębiorstw do PPK: tych zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz zatrudniających od 20 do 49 osób. Ostatni etap wrażania systemu rozpoczął się od stycznia 2021 r., kiedy do PPK przystępują instytucje publiczne.