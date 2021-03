Gen. Basham: współpraca z sojusznikami kluczowa dla NATO

Sojusznicza współpraca jest kluczowa dla przyszłości NATO, umożliwia odstraszanie, gdziekolwiek będzie to konieczne – powiedział zastępca dowódcy amerykańskich sił powietrznych w Europie i Afryce gen. broni Steven Basham

Basham odwiedził w piątek 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu (woj. wielkopolskie), gdzie przeprowadzono „hot pit refueling” - tankowanie bez wyłączania silnika - amerykańskiego bombowca strategicznego B-1B, który przyleciał z bazy w Norwegii i po uzupełnieniu paliwa wystartował do dalszego lotu.

Bashamowi towarzyszył pierwszy zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. broni pil. Jan Śliwka, z amerykańskim generałem spotkał się szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak.

To, że wspólnie wykonujemy zadania, świadczy o dobrym przygotowaniu 33. Bazy i systemu dowodzenia. Osiągnęliśmy taki poziom interoperacyjności, że możemy wspólnie wykonywać misje. Startujemy z różnych lotnisk, wykonujemy misje, lądujemy na lotniskach wysuniętych – powiedział Śliwka.

Czytaj też: Szwedzi: Rosja lepiej przygotowana do wojny w Europie Pn. od NATO

Basham nawiązał do przypadającej w piątek rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Dziś świętujemy z wami 22 lat Polski jako sojusznika w NATO. Członkostwo Polski było przez te lata ważnym filarem naszego wspólnego sukcesu, a modernizacja, która się dokonała dzięki waszemu zaangażowaniu na rzecz wspólnej obrony, otworzyła nowe drzwi przed sojuszem – powiedział.

Ściśle współpracujemy z naszymi polskimi sojusznikami, by się szkolić i podnosić nasze wspólne zdolności do odstraszania w regionie Morza Bałtyckiego - dodał generał.

Basham, który jest pilotem samolotów B-1 i B-2 z nalotem ponad 4300 godzin, podkreślał zdolności bombowca B-1B. Obecna rotacja misji Bomber Task Force wykorzystuje jedną z naszych najbardziej uniwersalnych globalnych platform uderzeniowych. B-1B przenosi największy ładunek konwencjonalnego uzbrojenia w USAF – mówił. „Obecna rotacja z Orland Air Force Station w Norwegii demonstruje uniwersalność naszych bombowców – ćwiczymy w całej Europie z naszymi sojusznikami i partnerami” - dodał

Generał podkreślił, że pierwsze lądowanie B-1B w Polsce to wyraz „zaangażowania na rzecz stabilności w regionie i ciągłego doskonalenia umiejętności naszych wielonarodowych zespołów”. „To zaangażowanie polega także na zwiększaniu zdolności, byśmy stali się sprawniejsi niż kiedykolwiek wcześniej” - zaznaczył.

Jesteśmy dumni, że możemy pokazać wam z pierwszej ręki, jak wygląda prawdziwa praca zespołowa i integracja między sojusznikami. Jako pilot B-1 mogę wam powiedzieć, że zdolność do szybkiego uzupełnienia paliwa na ziemi, w włączonymi silnikami oszczędza cenny czas. Pozwala ćwiczyć szybkie włączenie się do działań bojowych, zapewnić stałe odstraszanie naszym sojusznikom i partnerom, gdziekolwiek będzie to potrzebne – powiedział Basham.