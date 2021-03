Legendarny podróżnik nie zwalnia tempa! Dobiega setki i wciąż jest na topie!

David Attenborough - brytyjski biolog, podróżnik i filmowiec nieustannie zaskakuje. Ma 94 lata i wciąż kręci filmy, podróżuje, walczy o czystość planety. Zdobywa nowych widzów, wykorzystując nowe technologie. Zrobił furorę w sieci, gdy w ciągu 4 godzin i 44 minut zdobył ponad milion fanów na Instagramie.

David Attenborough - brytyjski biolog, podróżnik, pisarz i filmowiec, a także popularyzator wiedzy przyrodniczej, urodził się 8 maja 1926 roku w Londynie. Dorastał na przedmieściach angielskiej stolicy i od dzieciństwa interesował się roślinami i zwierzętami. Jako siedmiolatek zgromadził pokaźną kolekcję ptasich jaj i skamielin, a mając 10 lat wziął udział w wykładzie słynnego przyrodnika Gray’ego Owl, który jeszcze bardziej zmotywował go do pogłębiania zainteresowań przyrodniczych. W 1947 r. ukończył studia zoologiczne na Uniwersytecie Cambridge, a następnie studia podyplomowe na kierunku antropologia.

W 1952 r. rozpoczął współpracę ze stacją telewizyjną BBC - początkowo jako redaktor programu edukacyjnego, a następnie jako producent. Stacja nie emitowała w tym czasie wielu programów przyrodniczych, więc przed młodym pasjonatem świata roślin i zwierząt otwierały się ogromne możliwości. W 1954 r. otrzymał niezwykłą propozycję - miał podróżować po świecie w poszukiwaniu rzadkich, trudno dostępnych zwierząt oraz filmować swoje wyprawy na potrzeby nowego programu telewizji BBC pod tytułem „Zoo Quest” (Zoologiczne poszukiwania).

Przełom w karierze badacza i niezależnego filmowca nastąpił w 1976 r., kiedy wyemitowano pierwszy z 96-odcinkowego cyklu „Życie na Ziemi”. Attenborough zgłębiał w nim zagadnienia ewolucji świata roślin i zwierząt, a do realizacji programu używał najnowszych technik filmowych. Jego program zgromadził przed telewizorami ponad 500 milionów widzów, a twórcy przyniósł ogromny sukces.

31 stycznia 2021 r. stacja BBC Earth pokazała pierwszy z pięciu odcinków nowego serialu Davida Attenborough pt. „Planeta doskonała”. W przesłaniu do widzów podróżnik zasugerował, że choć żyjemy w bezprecedensowych okolicznościach pandemii, to właśnie teraz mogą nastąpić pozytywne zmiany dla całej planety. Serial był kręcony przez cztery lata w 31 krajach na sześciu kontynentach. Autor opowiada w nim o „potędze, ale i kruchości Ziemi”; o mocy wulkanów, światła słonecznego, pogody i oceanów. Ostatni odcinek ma skłonić widza do refleksji i poświęcony jest człowiekowi, w którego ręku leży przyszłość ziemi.

Czytaj też: Wilki weszły na posesję! „Ślady ciągnięcia, było pełno krwi” [wideo]

wirtualnemedia.pl/kp