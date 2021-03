Zaczyna się reorganizacja Lotosu. Jej cel - fuzja z Orlenem

Zarząd Grupy Lotos rozpoczyna działania wewnątrzorganizacyjne, których celem jest optymalizacja struktury koncernu i przygotowanie do podjęcia kroków niezbędnych, aby mogło nastąpić przejęcie kontroli kapitałowej nad spółką przez PKN Orlen – informuje portal wnp.pl

Grupa Lotos została zobligowana przez Komisję Europejską do podjęcia działań, których realizacja jest warunkiem uzyskania zgody KE na przejęcie spółki przez PKN Orlen. Działania, jakie musi przeprowadzić Lotos mają charakter strukturalny oraz behawioralny, odnoszą się do struktury spółki, a także do polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji – podał Lotos w komunikacie.

W celu spełnienia wymogów postawionych przez Komisję Europejską Lotos musi zawrzeć umowy warunkowe zbycia części aktywów i spółek z grupy kapitałowej spółki. Warunkiem ich zbycia jest akceptacja tych transakcji przez KE oraz to, że faktycznie nastąpi przejęcie przez PKN Orlen - bezpośrednio lub pośrednio - kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos - czytamy na stronie wnp.pl informacje z komunikatu pomorskiej spółki.

Sprzedaż 30 proc. rafinerii

Jakie to będą działania? - Realizacja środków zaradczych w obszarze produkcji i sprzedaży hurtowej paliw wymaga m.in.: wydzielenia aktywów rafineryjnych ze struktury Grupy Lotos i wniesienia ich do spółki celowej - podmiotu prawnego dla aktywów rafineryjnych - zależnego w 100 proc. od spółki; zawarcia umowy sprzedaży 30 proc. udziałów w spółce celowej wraz z umową joint venture oraz kluczowymi umowami towarzyszącymi. Realizacja obydwu wyżej wymienionych działań wymaga szeregu zgód korporacyjnych, w tym zgód walnego zgromadzenia spółki – informuje portal wnp.pl.

W praktyce – zgodnie z informacją z komunikatu – ma to wyglądać tak, że ową spółką celową byłaby Lotos Asfalt i do niej właśnie aportem mają być wniesione aktywa rafineryjne grupy.

Ponadto planowany jest transfer udziałów w spółce Lotos Biopaliwa ze spółki Lotos Terminale do Lotos, transfer udziałów w spółce Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale, transfer aktywów logistycznych spółki Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale – czytamy na wnp.pl.

Lotos podkreślił, że planowane reorganizacje byłyby dla spółki korzystne. Jedną z korzyści miała by być integracja samej działalności rafineryjnej, która obecnie jest z powodów historycznych rozdzielona pomiędzy Grupę Lotos i spółkę Lotos Asfalt.

Jednym z warunków udzielenia zgody przez KE na połączenie Orlenu z Lotosem jest też zbycie przez gdańską rafinerię dziewięciu składów paliw na rzecz innego, niezależnego operatora logistyki, jak również budowa nowego terminala importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, a następnie przekazanie temu operatorowi. Kolejny warunek – to sprzedaż 80 proc. stacji detalicznych Lotosu w Polsce.

