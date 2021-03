Johnson: SNP forsuje referendum bez względu na koszty dla Szkocji

Brytyjski premier Boris Johnson oskarżył w niedzielę Szkocką Partię Narodową (SNP) o forsowanie kolejnego referendum niepodległościowego bez względu na koszty, jakie poniesie Szkocja i cała Wielka Brytania

Johnson w wygłoszonym zdalnie przemówieniu podczas konferencji szkockiej gałęzi Partii Konserwatywnej powiedział, iż uważa za „niewiarygodne”, że partia rządząca w Szkocji wybrała ten moment, aby ponownie forsować swoją kampanię na rzecz separacji w czasie, gdy kraj wychodzi z pandemii koronawirusa. Nazwał referendum „obsesją” SNP i ocenił, że jest to „ostatnia rzecz”, jakiej ludzie w Szkocji potrzebują.

Brytyjski premier podkreślił również „zespołowy wysiłek” całego Zjednoczonego Królestwa w walce z kryzysem wywołanym przez Covid-19 i powiedział, że jest to dowód na to, że „wielki brytyjski duch” nadal żyje. Jak przekonywał, powszechnie doceniany program szczepień, którego celem jest zaszczepienie do końca lipca wszystkich dorosłych mieszkańców kraju, „pokazał, co Wielka Brytania może zrobić razem”.

Przyznał, że są pewne różnice w reakcji na pandemię pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. Ale w kwestii dostarczenia środków ochrony osobistej, testów, a teraz także programu szczepień, połączyliśmy siły i pracowaliśmy jako jedno Zjednoczone Królestwo. Pokazało to po prostu zbiorową siłę Zjednoczonego Królestwa - mówił Johnson.

Na początku maja w Szkocji odbędą się wybory do tamtejszego parlamentu. Rządząca od 14 lat SNP zapowiada, że jeśli wygra, co jest bardzo prawdopodobne, będzie to uznawała za mandat społeczny do przeprowadzenia nowego referendum niepodległościowego, na które jednak zgodę musi wyrazić rząd w Londynie.

Ale jak wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu Panelbase dla „The Sunday Times”, tylko 25 proc. Szkotów chce referendum w ciągu najbliższego roku, a 45 proc. nie chce go w następnych kilku latach. Na dodatek jest do siódmy kolejny sondaż, w którym przewagę - tym razem 47:46 - mają przeciwnicy niepodległości.

Johnson powiedział, że odbicie gospodarcze po kryzysie wywołanym przez pandemię będzie „wymagało starań i sił każdej części Zjednoczonego Królestwa”.

Uważam więc po prostu za niewiarygodne, że SNP wybiera ten moment, aby znowu prowadzić swoją kampanię na rzecz separacji. SNP widzi, że po pandemii koronawirusa ludzie chcą mieć czas na odnowienie swojego życia i odbudowanie relacji. Wie, że pracownicy są zaniepokojeni przede wszystkim o swoje miejsca pracy, a przedsiębiorstwa o swoją przyszłość. Jak SNP może mówić, że referendum jest dla nich priorytetem? - mówił Johnson. Jest to ostatnia rzecz, jakiej (ludzie) teraz potrzebują. Jest jednak jasne, że SNP nie słucha. Zamierza naciskać na referendum, bez względu na koszty dla Szkocji i całej Wielkiej Brytanii - dodał.

