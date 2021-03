Niemcy. Włochy. Francja: szczepienia AstraZeneką zawieszone!

Niemcy idą za przykładem innych krajów i na razie wstrzymują szczepienia szczepionką AstraZeneca, ogłosiło w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia, które wdraża tym samym zalecenie Instytutu Paula Ehrlicha. Włochy również zawiesiły szczepienia tym preparatem

Po nowych doniesieniach o zakrzepicy żył mózgowych w związku ze szczepieniami w Niemczech i Europie, instytut uważa, że konieczne są dalsze badania. Europejska Agencja Leków (EMA) zadecyduje, „czy i jak nowe odkrycia wpłyną na zatwierdzenie szczepionki”.

Włoska Agencja Leków również zdecydowała w poniedziałek o czasowym zawieszeniu w całym kraju szczepień preparatem koncernu AstraZeneca. W wydanym komunikacie poinformowano, że decyzję tę podjęto w ramach prewencji. Włoska agencja ogłosiła, że czeka na zajęcie stanowiska przez Europejską Agencję Leków w sprawie szczepionek AstraZeneca

Prezydent Emmanuel Macron poinformował także, że we Francji wstrzymane zostaną szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca, do oczekiwanej we wtorek rekomendacji Europejskiej Agencji Leków w sprawie.

Kilka krajów zawiesiło szczepienia tym preparatem po zgłoszeniach, dotyczących skutków ubocznych. Ostatnio irlandzka komisja ds. szczepień opowiedziała się za tymczasowym zaprzestaniem podawania szczepionek przygotowanych przez firmę AstraZeneca. Jest to środek zapobiegawczy. Wcześniej w Danii i Norwegii odkryto pojedyncze przypadki, w których po podaniu leku wystąpiły ciężkie zakrzepy krwi.

PAP/RO

