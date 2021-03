Apartament za pół ceny? Jest oświadczenie dewelopera

Co roku sprzedajemy kilkaset lokali; wszystkie transakcje zawierane są na ogólnych zasadach rynkowych i przyjętej polityki cenowej firmy - podkreśliła firma Profbud odnosząc się do niedzielnego artykułu „Gazety Wyborczej” dotyczącego prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka

„Gazeta Wyborcza” napisała w niedzielę, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w 2018 r. - po objęciu funkcji w spółce - kupił 197 - metrowy apartament na warszawskim luksusowym osiedlu, płacąc za niego 1,3 mln zł, czyli 6,9 tys. zł za metr kwadratowy. Według gazety, według cennika dewelopera - firmy Profbud - koszt metra kwadratowego wynosił 12,5 tys.

Odnosząc się do artykułu opublikowanego w dniu 14.03.21 r. na łamach +Gazety Wyborczej+, w którym pojawiły się niezgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące cen mieszkań transakcyjnych na inwestycji Osiedle Awangarda, niniejszym informujemy, że średnia cena transakcyjna wszystkich mieszkań we wspomnianej inwestycji wyniosła 9578 zł/m2, natomiast średnia cena za m2 wszystkich mieszkań o metrażu powyżej 150 m2 we wspomnianej inwestycji wyniosła 7961 zł/m2 - podkreśliła w poniedziałek w przesłanym PAP oświadczeniu firma Profbud.