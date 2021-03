Blisko 500 zgłoszeń polskich patentów

Pomimo pandemii koronawirusa polskie uczelnie wyższe, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa złożyły w 2020 roku więcej zgłoszeń patentowych niż w roku 2019 - podał Europejski Urząd Patentowy (EPO). Wzrost ten wynosi 4,3 proc.

Według indeksu patentowego (EPO Patent Index 2020) w 2020 roku z Polski napłynęły 483 zgłoszenia, podczas gdy w 2019 roku było ich 463. Biorąc pod uwagę ostatnich pięć lat najbardziej obfitujący w polskie zgłoszenia był rok 2018, gdy złożono ich 519.

Cztery obszary technologii, w odniesieniu do których Polska dokonała najwięcej zgłoszeń patentowych, pozostały niezmienione w stosunku do poprzedniego roku, zmianie uległa jedynie ich kolejność.

Pozycję lidera ma obszar „procesy termiczne i aparatura”. Drugie miejsce zajmuje branża farmaceutyczna, a kolejne znaczące obszary to technologie medyczne oraz transport. Innymi dziedzinami odnotowującymi największy wzrost, pomimo znacznie niższego poziomu wyjściowego, były biotechnologia oraz „meble, gry”.

Fakt, iż polscy wynalazcy pomimo pandemii dokonali w ubiegłym roku więcej zgłoszeń patentowych dotyczących wynalazków, świadczy o odporności polskiej infrastruktury innowacyjnej, w której szczególną rolę odgrywają wyższe uczelnie - oświadczył Antonio Campinos, prezes EPO.

Antonio Campinos, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego

Czterech z pięciu największych polskich wnioskodawców to uczelnie wyższe - Uniwersytet Jagielloński z 9 zgłoszeniami patentowymi zajął pierwsze miejsce w polskim rankingu europejskich zgłoszeń patentowych; za nim uplasowały się Adamed Pharma (8 zgłoszeń), Uniwersytet Warszawski (7), Politechnika Śląska (6) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (6).

Biorąc pod uwagę województwa liderem jest Mazowieckie, z którego pochodzi jedna czwarta polskich zgłoszeń patentowych. Drugie jest województwo małopolskie (21,1 proc.), dolnośląskie (9,9 proc.) i śląskie (6,8 proc.). W rankingu miast ponownie na czele znalazła się Warszawa, natomiast największy wzrost nastąpił w Skawinie (+72,4 proc.) i Krakowie (+34,4 proc.).

Ogólna liczba zgłoszeń patentowych do EPO w 2020 r. utrzymała się na stabilnym poziomie, odnotowując spadek o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Do EPO wpłynęło łącznie 180 250 europejskich zgłoszeń patentowych, co było wynikiem nieco niższym od rekordowego poziomu odnotowanego w 2019 r. (181 532).

W światowym rankingu zgłoszeń Polska zajmuje 27. miejsce, prowadzą Stany Zjednoczone (44 293 wniosków), przed Niemcami (25 954) i Japonią (21 841). Za Polską znajdują się m.in. Rosja, Portugalia, Czechy, Brazylia czy Grecja.

Biorąc pod uwagę wszystkie kraje, wśród wiodących obszarów technicznych największy wzrost liczby zgłoszeń patentowych odnotowano w branży farmaceutycznej (+10,2 proc.) i biotechnologicznej (+6,3). W 2020 r. najwięcej wynalazków dotyczyło technologii medycznych kosztem komunikacji cyfrowej, która w 2019 r. była najbardziej aktywnym obszarem. Równocześnie największy spadek nastąpił w branży transportowej.

PAP/RO

Zdjęcia: materiały prasowe

