Glapiński: Polska budzi się do życia jako kraj wysoko rozwinięty

Dochodzimy do momentu, w którym będziemy musieli dokonywać wydatków liczonych w setkach miliardów dolarów, by utrzymać nasz dorobek, by nie dać się zepchnąć w dół. Polska już jest potęgą gospodarczą in statu nascendi, w trakcie powstawania. Polska budzi się ponownie do życia jako kraj wysoko rozwinięty. W nowym, dostępnym w kioskach wydaniu tygodnika „Sieci” bracia Karnowscy rozmawiają z prof. Adamem Glapińskim, szefem Narodowego Banku Polskiego

Prof. Glapiński podkreśla na łamach „Sieci”, że jego zadanie polegało m.in. na uspokojeniu ludzi co do bezpieczeństwa pieniędzy ulokowanych w banku, w systemie bankowym. Tak się stało, oszczędności obywateli były i są bezpieczne i pewne. _W żadnym momencie gotówki nie zabrakło, dostarczaliśmy ją na bieżąco, choć problem pojawił się z dnia na dzień. Byliśmy na każdy możliwy kryzys dobrze przygotowani. Choć oczywiście nie przewidzieliśmy pandemii – mówi Glapiński.

Pieniądz bezgotówkowy

Prezes NBP wypowiada się również na temat pełnego wyeliminowania gotówki na rzecz transakcji bezgotówkowych. Zaznacza, że nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania – czytamy w tygodniu Sieci.

Na pewno są to transakcje szybsze, na pewno łatwiej można śledzić przepływy i ściągać podatki. Na pewno łatwiej tropić przestępczość. Ale czy bezpieczniej? Wyeliminowanie gotówki niesie ogromne niebezpieczeństwo nagłego wyłączenia całego krajowego systemu atakiem z zewnątrz, a musimy pamiętać, że wokół nas są całe armie cybernetyczne. Możliwa jest też jakaś awaria. Efektem byłby całkowity paraliż kraju. Dlatego utworzyłem w NBP departament cyberbezpieczeństwa, którego zadaniem jest przeciwdziałanie takim zagrożeniom – mówi prezes banku centralnego.

Stan finansów

Prof. Glapiński podsumowuje także obecny stan finansów Polski.

Prezes banku centralnego stwierdza, że Polska jest bardzo mało zadłużona, wewnętrznie i zewnętrznie. W żadnym stopniu wbrew temu, co się czasem wmawia, zadłużenie nie stanowi jakiegoś ryzyka […]. Polska prowadzi bardzo racjonalną, konserwatywną politykę finansową. Szybko rosną też nasze rezerwy walutowe, obecnie wynoszą prawie 135 mld euro - podkreśla Adam Glapiński.

Wzrost zadłużenia w ubiegłym roku nastąpił na całym świecie, bo tego wymagały działania antykryzysowe. Przy rozwoju gospodarczym, jaki mamy, to zdarzenie bez większych konsekwencji. Większość krajów rozwiniętych ma znacznie wyższe długi publiczne niż Polska. My mamy nadal relatywnie niski dług publiczny […].

Szef NBP podkreśla, że gospodarka Polski jest dzisiaj jedną z najbardziej odpornych na kryzys, dynamicznych i prężnych w Europie, a może i na świecie.

Z każdego kryzysu wychodzimy wzmocnieni, bez strat albo z małymi stratami, za każdym razem w efekcie zmniejszając dystans do często pokiereszowanych liderów - podsumowuje Glapiński.

