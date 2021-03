Glapiński: Chcemy dokupić jeszcze co najmniej 100 ton złota

Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński zapowiedział, że Polska zakupi jeszcze co najmniej 100 ton złota! I że nową rezerwę złota też będziemy trzymać w Polsce

Prezes NBP ujawnił swoje plany na łamach tygodnika „Sieci”. W rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi mówił o planie zakupu dodatkowego złota, które będzie przechowywane w Polsce.

Tak. W tej chwili mamy 229 ton, z tego za mojej kadencji kupiono mniej więcej połowę. Sporo ściągnęliśmy do polskich skarbców. W ciągu kilku lat chcemy dokupić jeszcze co najmniej 100 ton i też trzymać je w Polsce. To ma znaczenie m.in. w postrzeganiu państwa, jego siły gospodarczej. A Polska już jest potęgą gospodarczą in statu nascendi, w trakcie powstawania. Polska budzi się ponownie do życia jako kraj wysoko rozwinięty. Tak jest już traktowana. W NBP czujemy to wyraźnie – na forach międzynarodowych traktowani jesteśmy jak państwo silne, rozwinięte, stabilne. Co oczywiście budzi różne konsekwencje – powiedział prezes NBP Adam Glapiński.