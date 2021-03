600 tys. zł czeka na Polskie Produkty Przyszłości

Już po raz 23. twórcy innowacyjnych wyrobów i nowatorskich technologii otrzymają nagrody pieniężne i szansę na dodatkową promocję swoich rozwiązań. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Laureaci zostaną ogłoszeni na gali, która odbędzie się on-line 25 marca o godz. 13:00. Program jest współfinansowany z UE z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W dotychczasowej historii konkursu oceniono 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 60, a 129 wyróżniono. Dotyczyły one bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności zaistniały lub mają szansę zaistnieć na polskim i globalnym rynku. Tytuł „Polski Produkt Przyszłości”, który od 23 lat przyznawany jest w konkursie, to dobre narzędzie promocyjne. Konkurs ma też znaczący wpływ na to, jak rodzime przedsiębiorstwa i instytucje naukowe postrzegają wzajemne relacje i potrzebę wdrażania innowacji.

W konkursie mogły wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogli do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Do bieżącej edycji zgłoszono rekordową liczbę 219 projektów.

Zwycięzcy, którzy zostaną ogłoszeni podczas gali 25 marca, otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza korzyściami promocyjnymi laureaci otrzymają nagrodę finansową – zdobywcy nagród głównych – po 100 tys. zł, a wyróżnieni - po 25 tys. zł.

Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach:

• Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Przewidziane są także nagrody specjalne: Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata), Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz Produkt w obszarze ekoinnowacji. Nagrody mogą również przyznać instytucje uczestniczące w pracach kapituły konkursu. Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” został objęły patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Transmisja on-line: link.

www.parp.gov.pl/konkursppp

