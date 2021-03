Czyj wizerunek na banknocie 1000 zł? Glapiński: Zaproponuję kobietę

Odnosząc się do planów wydania banknotu o nominale 1000 złotych, prezes NBP prof. Adam Glapiński poinformował w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, iż znajdzie się na nim wizerunek królowej

Mogę potwierdzić, że mamy takie plany. Właśnie po to, by każdy, kto chce trzymać gotówkę przy sobie, w sejfie lub skrytce bankowej, mógł to robić w sposób najbardziej wygodny – jak potwierdzają doświadczenia innych krajów, duże nominały też są pomocne — mówi prof. Adam Glapiński w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Sieci”.

Pytany, wizerunek którego króla znajdzie się na banknocie, prezes NBP odpowiada:

To jeszcze nie ten etap. Ze względu na ducha czasów będę proponował królową, kobietę. Były wielkie królowe w historii, Polacy zawsze kobiety szanowali, traktowali je często nawet bardziej podmiotowo niż w innych krajach i kulturach.

Poproszony o wymienienie konkretnej władczyni prof. Glapiński zauważa, że To musiałaby być postać kojarząca się jednoznacznie pozytywnie.

Dopytywany, czy ma na myśli Jadwigę Andegaweńską, żonę króla Władysława Jagiełły, szef NBP ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza.

Trzeba się dobrze zastanowić. To wstępne plany, takiego banknotu dzisiaj nie ma. Gdy będzie, ogłosimy — mówi szef banku centralnego.

wpolityce.pl/mt

