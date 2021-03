Poczta Polska będzie dostarczać zamówienia z Hebe

Należąca do Grupy Alibaba i współpracująca z AliExpress firma logistyczna Cai Niao uruchomiła w Warszawie pierwsze maszyny do odbioru przesyłek - dowiedział się portal wiadomoscihandlowe.pl. To kolejny gracz na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług Click & Collect, na którym króluje InPost z ok. 11000 paczkomatów