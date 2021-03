Włochy, chaos informacyjny wokół AstraZeneki zagraża kampanii szczepień

Chaos informacyjny wokół szczepionki firmy AstraZeneca stanowi zagrożenie dla całej kampanii szczepień we Włoszech - ostrzegł we wtorek epidemiolog Pierluigi Lopalco. „Nie możemy sobie na to pozwolić” - ocenił Lopalco, który jest szefem wydziału do spraw służby zdrowia w Apulii

Odnosząc się do decyzji o zawieszeniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca we Włoszech i dyskusji na jego temat Lopalco powiedział w wywiadzie telewizyjnym: Mówi się o niekorzystnych wydarzeniach, ale nikt nie myśli o tym, że w pełni pandemii osoba, która nie została zaszczepiona, jeszcze dzisiaj może zostać zakażona.

Nie szczepiąc nie zapobiegamy przypadkom zakażeń” - stwierdził epidemiolog. Jego zdaniem zamieszanie wokół preparatu brytyjskiego koncernu „podważa zaufanie do szczepień”.

Minister oświaty Włoch Patrizio Bianchi poinformował, że w kraju zaszczepiono dotychczas 44 procent nauczycieli; wszyscy otrzymali preparat firmy AstraZeneca.

We wtorek doszło do ponownego znacznego wzrostu zgonów i nowych zakażeń we Włoszech. Według danych resortu zdrowia zmarły 502 osoby i wykryto 20 396 kolejnych przypadków infekcji w 369 tys. testów. Łączna liczba zgonów przekroczyła 103 tysiące.

Do tej pory koronawirus został stwierdzony we Włoszech u 3,2 miliona osób, z których wyleczonych jest ponad 2,6 mln. Obecnie zakażonych jest 536 tysięcy. Notuje się stały wzrost liczby chorych na Covid-19 przyjmowanych do szpitali. Jednego dnia przybyło ich ponad 800, w tym prawie 100 na intensywną terapię.

