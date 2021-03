Konfederacja nie chce pomóc pomocy społecznej

W konsultacjach do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej wzięło udział ponad 200 podmiotów. Koszt proponowanych zmian to ok. 50 mln zł – powiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Zapowiedział też dalsze prace nad systemowymi zmianami w pomocy społecznej.

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Głosowanie na projektem zaplanowano na środę.

Wiceminister Szwed w rozmowie z PAP zaznaczył, że propozycja zakłada wiele zmian regulujących wykonywanie zawodu pracownika socjalnego. Wskazał, że projekt przewiduje m.in. zwiększenie z 250 zł do 400 zł dodatku za pracę w terenie, szybszą ścieżkę awansu zawodowego, zapewnienie pracownikom socjalnym wsparcia psychologicznego oraz zmniejszenie z 5 do 3 lat okresu pracy, od którego zależy dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Wiceminister podkreślił, że projekt ten był szeroko konsultowany ze środowiskiem pracowników socjalnych.

„W konsultacjach wzięło udział ponad 200 podmiotów. Koszt proponowanych rozwiązań to ok. 50 mln zł i na to mamy środki w naszym ministerstwie. Oczywiście część postulatów pracowników, np. tych związanych z kosztami, nie zostało uwzględnionych” – powiedział Szwed.

Zaznaczył jednocześnie, że sytuacja materialna pracowników socjalnych w dużej mierze zależy od samorządów.

„My zlecamy zadania samorządom i dajemy na nie środki. W ubiegłym roku, choćby na wsparcie DPS-ów, przeznaczyliśmy ponad 130 mln zł, w tym także na wynagrodzenia. W tym roku jest to już 50 mln zł. Natomiast kwestia płac leży w gestii samorządów i mamy świadomość, że samorządy dosyć słabo traktują pracowników socjalnych” – przyznał Szwed.

Podkreślił, że w pracy nad obecną regulacją udało się uzyskać porozumienie ponad podziałami.

„Z jednej strony mamy wsparcie czynnika społecznego, a z drugiej klubów parlamentarnych, oprócz Konfederacji” – dodał.

Wiceszef MRiPS zapowiedział też dalsze prace nad systemowymi zmianami w pomocy społecznej.

„Ustawa ma już prawie 30 lat, są już inne oczekiwania, inne priorytety” – powiedział.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza oprócz rozwiązań skierowanych do pracowników socjalnych zakłada m.in. zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zniesienie odpłatności obejmuje usługi, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt przewiduje też zmianę w ustalaniu wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalona jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem – z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Po zmianie zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych.

Doprecyzowano także przepisy o procedurze zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną, dotyczące integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Zmieniono datę wejścia w życie zweryfikowanych kryteriów dochodowych – obowiązywać będą od 1 stycznia.

Regulacja wprowadza ponadto możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym oraz zaostrza kary za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

W projekcie zaproponowano różne wysokości kar zależnie od liczby osób przebywających w nielegalnej placówce. Gdy przebywa w niej od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 tys. zł, od 11 do 20 osób – 20 tys. zł, a powyżej 20 osób – 30 tys. zł.

Z 40 tys. zł do 60 tys. zł podwyższono kary w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

PAP/ as/