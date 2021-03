Globalny sukces Adamedu. Umowa na blisko pół miliarda złotych

Adamed zawarł wyłączną globalną umowę licencyjną z Acadia Pharmaceuticals Inc., firmą z siedzibą w USA, zajmującą się rozwojem przełomowych rozwiązań w neuropsychiatrii służących poprawie jakości życia. Transakcja jest wyceniana na 122 mln dol., czyli ok. 470 ml zł.

Umowa z amerykańską firmą dotyczy dalszych prac rozwojowych nad innowacyjną molekułą opracowaną w laboratoriach Adamedu, z potencjałem do wykorzystania w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Adamed finansując projekt doprowadził cząsteczkę do zaawansowanego etapu rozwoju przedklinicznego. Zgodnie z zapisami umowy licencyjnej, Adamed otrzyma wynagrodzenie typu up-front oraz w przyszłości dalsze płatności za osiągnięcie kolejnych etapów realizacji projektu, do łącznej maksymalnej kwoty ok. 122 mln USD, a także będzie uprawniony do opłaty licencyjnej od sprzedaży netto.

Wynalazek ten, objęty kilkoma zgłoszeniami patentowymi złożonymi przez Adamed, został stworzony przez polskich naukowców a prawa własności intelektualnej wygenerowane dotychczas w trakcie rozwoju cząsteczki pozostaną w Polsce, z uwzględnieniem praw Acadii określonych w umowie. Adamed będzie miał wyłączność na lek na rynku polskim oraz możliwość jego wdrożenia w Polsce oraz w innych częściach Europy.

Technologia jest efektem wieloletniej współpracy Adamedu z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W ramach neuropsychiatrycznej platformy badawczej Adamedu, zespół ekspertów doprowadził innowacyjną cząsteczkę o potencjale do leczenia zaburzeń psychicznych do zaawansowanego etapu rozwoju przedklinicznego.

Osiągnięcie obecnego etapu rozwoju projektu jest zasługą polskiej myśli naukowej oraz dowodem na skuteczność współpracy pomiędzy nauką i biznesem w Polsce – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, współwłaścicielka i przewodnicząca Rady Nadzorczej Adamed Pharma S.A..

Prawa własności intelektualnej związane z dotychczasowym rozwojem nowej cząsteczki pozostaną w Polsce, z uwzględnieniem praw Acadia określonych w umowie. Współpracując z ekspertami Acadii, będziemy podnosić poziom innowacyjności polskiej medycyny i gospodarki. W Polsce wciąż mamy do czynienia z istotną, niezaspokojoną potrzebą w zakresie leczenia niektórych zaburzeń psychicznych – mówi Małgorzata Adamkiewicz.

Pierwsze wpływy z transakcji uzupełnią źródła finansowania rozbudowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego Adamedu w Pabianicach (koszt tej inwestycji wyniesie ponad 300 mln zł w ciągu najbliższych 5 lat). Kolejne środki zostaną przeznaczone na inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe Adamedu.

