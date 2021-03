GUS: Płace w firmach wzrosły w lutym

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w lutym 2021 r. wzrosło o 4,5 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 1,7 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS)

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,6 proc. i wyniosło 5 568,82 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3 proc. i wyniosło 6 334 tys. osób, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 4,9% wzrostu r/r w przypadku płac i 1,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

W lutym 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,7 proc. r/r i wyniosło 6 334 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 5568,82 zł (brutto) - czytamy w komunikacie.

W lutym 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie wzrosło (o 0,3 proc.) względem notowanego miesiąc wcześniej. Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, a także zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii. W relacji do analogicznego okresu rok wcześniej zaobserwowano natomiast kontynuację spadku przeciętnego zatrudnienia, jednak w lutym br. był on minimalnie słabszy niż w styczniu 2021 r. (odpowiednio o 1,7 proc. i o 2 proc.) - czytamy dalej.

ISBnews/KG