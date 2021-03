Cyberpunk 2077 pokonany przez... sześcioletnią grę!

„Cyberpunk 2077” był grą, która wywołała nie lada kontrowersje z powodu, zdaniem niektórych, nadmiernej liczby błędów. Mimo to tytuł cieszył się ogromną popularnością.. teraz jednak gra traci graczy. Wygrywa z nią produkcja sprzed 6 lat!

Jak pokazują dane serwisu Steam będącego najpopularniejszą platformą dla graczy PC „Cyberpunk 2077” cieszy się mniejszą popularnością niż… „Wiedźmin 3”!

Według danych ze strony w „Cyberpunka” gra obecnie 17 743 osób, tymczasem w „Wiedźmina 3” z 2015 roku… 19 tys!

Co zaszkodziło „Cyberpunkowi?” Na pewno kłopotliwa premiera, ale też opóźnienia w poprawkach, spowodowane atakiem hakerskim na firmę.

„Wiedźmin 3”, o czym warto pamiętać, także potrzebował 16 (!) poprawek do sprawnego działania, jednak pod tym względem oczekiwania wobec Cyberpunka były znacznie wyższe.

Czy gra ma szansę na odzyskanie graczy? Zdecydowanie - zapowiedziano duże poprawki, czekają nas też darmowe dodatki DLC. Co ważne - na platformie Playstation, mimo, iż Sony wycofało grę ze swojego wirtualnego sklepu, to „Cyberpunka” nadal ukończyło ok. 40 proc. użytkowników. To bardzo wysoki wynik jak na grę z otwartym światem i to obarczoną tak dużym ciężarem zarzutów.

A jak Państwo oceniają - czy „Cyberpunk 2077” zaliczy comeback?

