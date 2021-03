Zielona odbudowa, czyli jak będzie wyglądała energetyka przyszłości

Transformacja energetyki jest koniecznością. Polska nie pozostaje w tej materii samotną wyspą i na nasz kraj również wychodzi naprzeciw koniecznym zmianom. Na szczęście jesteśmy na nie przygotowani

Krajowy Plan Odbudowy to instrument umożliwiający Polsce sięgnięcie po fundusze unijne, przygotowane w ramach wielkiego europejskiego Funduszu Odbudowy. Polska /jest jednym z największych beneficjentów budżetu UE na lata 2021 - 2027 i wspomnianego Funduszu Odbudowy, toteż sprawność w powoływaniu do życia KPO nie powinna być zaskoczeniem. Polska ma otrzymać ze wszystkich tych źródeł 136,4 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek. Kwoty imponują, lecz teraz należy zadać pytanie na co będą spożytkowane?

Polski Plan Marshalla

KPO ma być dla Polski swoistym odpowiednikiem znanego z historii Planu Marshalla, czyli inicjatywy, która podniosła Europę gospodarczo po II Wojnie Światowej. Choć obecna sytuacja jest odmienna, to jednak w związku z pandemią, watro wykorzystać ten moment na zmiany.

Z tego powodu projekt KPO w największym stopniu koncentruje się właśnie na potrzebie zmiany systemów energetycznych i sposobach wytwarzania, choć raczej należałoby powiedzieć – pozyskiwania energii. Zielony Ład – plan przekształcenia europejskiego systemu energetycznego, zakłada ogromne inwestycje m.in. w OZE (odnawialne źródła energii). Polska planowała szeroką transformację energetyczną znacznie wcześniej i niezależnie od powstania KPO, jednak teraz, gdy pojawiła się szansa na wsparcie zielonych inwestycji z Funduszu Odbudowy, można skutecznie finansować innowacyjne technologie, pozwalające na dekarbonizację polskiej energetyki.

O sile polskiego zaangażowania niech świadczy fakt, iż aż 37 proc. środków z KPO służyć ma właśnie realizacji celów zielonej gospodarki. Polska intensywnie przygotowuje się do realizacji projektu morskich farm wiatrowych, których moc ma wynieść 2,6 GW już do roku 2026!. Co więcej, farmy offshore to nie tylko energetyka ale i infrastruktura, bowiem ich sprawne działanie wymaga inwestycji w odpowiednie zaplecze technologiczne i portowe, które, w ramach inwestycji także skorzystają z wymiernego wsparcia z funduszy KPO.

Czystsze powietrze

Inwestycje w offshore to nie wszystko, bowiem ponad 3 mld euro z puli zarządzanej przez Resort Klimatu w ramach KPO ma trafić na program jakości powietrza. Jak wskazuje minister Michał Kurtyka: „To działania na rzecz poprawy jakości powietrza. To można przełożyć na 860 tys. jednorodzinnych domów, 120 systemów ciepłowniczych, ponad tysiąc zeroemisyjnych autobusów. To jest potężny impuls”. Co istotne bardzo ważnym elementem oczyszczania powietrza jest też transport kołowy - przykładowo w stolicy Polski głównym, bo niemal 70 proc. źródłem zanieczyszczeń jest transport publiczny. Jak zaznaczył minister Kurtyka: „Będziemy szli w tym kierunku, żeby przede wszystkim wymieniać flotę autobusów na elektryczne”. Na te przedsięwzięcia przeznaczony ma być budżet wysokości 1 mld złotych!

PGE inwestuje na zielono

PGE, największa polska spółka energetyczna, poinformowała, iż w ramach KPO zgłosiła aż 24 projekty.! 80 proc. z nich ma być inwestycjami w odnawialne źródła energii, w tym farmy wiatrowe Baltica 2 i 3. Jak mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski: „Liczymy na wsparcie tych projektów, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie kosztów transformacji energetycznej w Polsce. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki i szansę dla krajowych przedsiębiorstw na udział w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w kraju”. Czystsze powietrze, tańsza i bardziej przyjazna środowisku energia to priorytet odbudowy Europy po pandemii, która, paradoksalnie, może pomóc w osiągnięciu tych celów. KPO bez wątpienia wpłynie wymiernie na polską energetykę, a efekty zmian w wytwarzaniu energii odczujemy wszyscy - i to prędzej niż myślimy.!

Arkady Saulski