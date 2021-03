Premier: ważne, by Europa działała w sposób solidarny

Przed spotkaniem w Pałacu Elizejskim premier Mateusz Morawiecki i prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślali potrzebę zwiększenia produkcji szczepionek w krajach UE i solidarności w ich podziale. Wśród tematów rozmów wymieniali też bieżącą agendę UE, inwestycje i obronność

Oświadczenia szefa polskiego rządu i francuskiego prezydenta zostały wygłoszone przed rozmowami w Pałacu Elizejskim, w których z polskiej strony biorą udział również minister ds. UE Konrad Szymański i wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Premier Morawiecki ocenił, że epidemia weryfikuje podejście do współpracy poszczególnych państw i podziękował prezydentowi Macronowi za „rozwijanie dialogu” polsko-francuskiego.

Dzisiaj tempo szczepienia, programy szczepionkowe, współpraca z KE i przynaglanie poszczególnych firm, producentów szczepionek do tego, żeby jak najszybciej dostarczały do Polski, Francji, całej UE szczepionki jest takim fundamentalnym zadaniem, które wspólnie wykonujemy - dodał.

Morawiecki zaakcentował znaczenie solidarności w procesie szczepień i „europeizacji” elementów produkcji w kluczowych sektorach.

Wspieram Francję w tym głosie, żeby część produkcji, która przez poprzednie 20-30 lat została wyoutsourcowana poza Europę, z powrotem wracała do Europy, do Polski, do Francji, to niezwykle ważne dla europejskiej autonomii w obszarze produkcji w dziedzinach fundamentalnie ważnych - powiedział.