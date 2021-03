Pereira: właściciel Onetu pozywa dziennikarzy cywilnie na setki tysięcy zł

Szef portalu TVP Info Samuel Pereira mówił dziś podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu o działaniach koncernu medialnego Ringier Axel Springer Polska (RASP), właściciela portalu Onet.pl i znanych tytułów prasowych, który za krytykę swoich mediów pozywa osoby cywilnie na setki tys. złotych

Szef portalu TVP Info podkreślił, że duży koncern medialny żąda w procesie zapłaty 100 tysięcy złotych od indywidualnych dziennikarzy w związku z wygłaszanymi przez nich opiniami. Pereira podkreślił, że pozew nie jest złożony przeciw konkretnemu wydawnictwu czy instytucji medialnej, ale przeciw osobie prywatnej, i chodzi o wywołanie efektu mrożącego.

Jak dodał Samuel Pereira, został przez koncern oskarżony za stwierdzenia, których on nie wypowiedział, ponieważ nie on akurat stwierdził, że linia programowa RASP jest tworzona pod dyktando Niemiec.

Jednym z nich jest to, że stwierdzenia, które tutaj padały, w kontekście mojej sprawy, to nie są stwierdzenia mojego autorstwa, to nie są moje słowa. Inaczej mówiąc, stwierdzenie „Fakt jest niemieckim tabloidem, a linia programowa RASP jest tworzona pod dyktando Niemiec, a prezes wydawnictwa Mark Dekan jest niemieckim nadzorcą, czy, jak mówił pan redaktor Blumsztajn, nazistowskim nadzorcą”, to nie są moje słowa - zaznaczył dziennikarz.