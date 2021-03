Elektryczne ciężarówki od Muska! Na drogach już w maju!

Jeszcze w tym roku na drogach ma pojawić się 2500 w pełni elektrycznych ciężarówek o nazwie Semi. Elon Musk zapowiada iście ekologiczną rewolucję w transporcie drogowym w USA i Europie - informuje portal geekweek.pl.

Na dobry początek Tesla chce wyprodukować 100 pojazdów w maju i 350 do sierpnia bieżącego roku. Według planu, do końca roku ma po drogach Stanów Zjednoczonych poruszać się już 2500 ciężarówek Semi. W przyszłym roku powstanie już 10 tysięcy pojazdów, a w 2023 i 2024 roku po 25 tysięcy sztuk. W 2023 roku rozpocznie się produkcja Semi na rynek europejski.

Semi ma być napędzana czterema silnikami, rozpędzać się do setki w 5 sekund w przypadku samego ciągnika i 20 sekund z ładunkiem o masie 36 ton. Tesla gwarantuje długi okres bezproblemowej eksploatacji, ustalony na 1,6 miliona kilometrów.

Najlepsza wersja Semi ma oferować zasięg ponad 800 kilometrów, i to przy pełnym obciążeniu oraz podróży z prędkością 100 km/h. Do tego dojdzie też wiodący w branży koszt operacyjny na poziomie 1,26 dolarów za milę. I to pomimo wysokiej ceny, która zaczynać ma się od 180 tysięcy dolarów, no chyba, że zdecydujemy się na wariant o mniejszym zasięgu, który firma ma w planach, wtedy możemy zaoszczędzić 30 tysięcy dolarów.