W lutym najlepiej radzili sobie eksporterzy

Najlepiej radzą sobie eksporterzy - w lutym największy wzrost ponownie osiągnęli producenci sprzętu elektrycznego i elektroniki - ocenił Jakub Rybacki z PIE odnosząc się do danych GUS o produkcji przemysłowej. Dodał, że dane pokazują drobne spowolnienie po wyłączeniu efektów kalendarzowych.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że produkcja przemysłowa w lutym 2021 r. wzrosła o 2,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4,3 proc.

„Dynamika produkcji przemysłowej wzrosła w lutym z 0,9 proc. do 2,7 proc. r/r, nieco poniżej mediany rynkowych prognoz (4,3 proc.). Bieżący wynik oznacza drobne spowolnienie po wyłączeniu efektów kalendarzowych – z 5,7 proc. do 4,5 proc. r/r” - przekazał w czwartkowym komentarzu Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zdaniem analityka dane GUS wskazują, że najlepiej radzą sobie eksporterzy - „w lutym największy wzrost ponownie osiągnęli producenci sprzętu elektrycznego (41,4 proc.) oraz elektroniki (12,6 proc.)”.

„Zdecydowanie gorzej wypadają producenci dóbr kapitałowych oraz branże powiązane z górnictwem. Dane GUS na poziomie regionalnym wskazują, że najbardziej cierpią firmy z dwóch województw – warmińsko mazurskiego oraz śląskiego” - przekazał w komentarzu analityk.

W opinii Rybackiego przemysł dalej pozostaje kołem zamachowym europejskich gospodarek. „Badania koniunktury sugerują, że sektor osiągać będzie dobre wyniki i to pomimo nasilania się restrykcji epidemicznych w Polsce i Europie” - ocenił.

Zdaniem analityka osłabienie prawdopodobnie jest chwilowe. „Wyniki badań koniunktury (np. PMI) sugerują poprawę aktywności w kolejnych miesiącach. Dane Eurostat wskazują także, że niemal wszystkie gospodarki Unii Europejskiej zaczynają osiągać wzrost produkcji. To korzystna informacja dla krajów Europy Środkowowschodniej, które są ważnym elementem łańcucha dostaw firm ze strefy euro” - dodał.

PAP/kp