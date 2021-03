Stopień wodny w Siarzewie. Inwestycja rusza!

To koniec dyskusji, czy stopień wodny w Siarzewie ma być budowany, czy nie - powiedział w czwartek w Ciechocinku wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Dodał, że jesteśmy w momencie faktycznego rozpoczęcia realizacji tej inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekazało w ubiegły piątek do publikacji ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji dla budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w Siarzewie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Przetarg został ogłoszony w formule dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania w procedurze unijnej.

Oficjalne ogłoszenie, które pojawiło się wczoraj w Europejskim Dzienniku Urzędowym na temat budowy stopnia wodnego w Siarzewie jest końcem dyskusji na temat tego, czy ten stopień ma być budowany, czy nie. To moment faktycznego rozpoczęcie realizacji tej inwestycji - podkreślił Marek Gróbarczyk.

W jego ocenie należy dać zdecydowany odpór środowiskom protestującym przeciw tej inwestycji.

Ona ma ogromne znaczenie pod kątem bezpieczeństwa. To kontynuacja procesu zapewnienia bezpieczeństwa dla stopnia wodnego we Włocławku. To inwestycja kluczowa dla zapewniania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - powiedział wiceszef resortu infrastruktury.