Gatnar: Niskie stopy procentowe zostaną w Polsce na długi czas

Niskie stopy procentowe zostaną w Polsce na długi czas - powiedział w czwartek w trakcie seminarium mBank-CASE członek RPP Eugeniusz Gatnar.

„Trzeba się przyzwyczaić do myśli, że niskie stopy będą z nami przez jakiś czas, jakaś normalizacja pewnie będzie następowała, ale wolno (…). Niskie stopy mogą nam towarzyszyć - może nie tak niskie jak 0,1 proc., może bardziej 0,5 proc. - jeszcze przez długi, długi czas” - powiedział.

„Trzeba brać pod uwagę poziom inflacji, ale na razie inflacja jest wtórnym problemem. Mamy na myśli to, że jeżeli ona rzeczywiście będzie rosła wraz z ożywieniem gospodarczym, wychodzeniem z pandemii, wchodzeniem gospodarki na ścieżkę wzrostu, to temu oczywiście powinna towarzyszyć normalizacja stóp procentowych (…) powrót do poziomu 1,50 proc. To musiałoby się odbywać w całej gospodarce europejskiej, czy światowej, ale wydaje mi się, że (główne - PAP) banki centralne nie będą skłonne do podnoszenia stóp procentowych” - powiedział.