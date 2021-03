Srebrna gospodarka ze złotą perspektywą

Znaczenie seniorów w polskiej gospodarce rośnie. Biznes coraz bardziej docenia grupę, która ma mocne atuty – solidność, stabilne dochody i wydłużający się okres aktywności zawodowej. Mimo to w polityce senioralnej jest wciąż wiele do zrobienia. Właśnie dlatego srebrna gospodarka będzie ponownie jednym z tematów Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Małgorzata Zwiercan podczas swojej pracy w Sejmie RP szefowała pracom Komisji Senioralnej. Jest ona jedną z twórców idei Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, które stało się największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Dziś diagnozuje, że właśnie seniorzy mają za sobą najtrudniejszy rok. Rok pełen obaw i wyrzeczeń.

Jeszcze rok temu mówiliśmy seniorowi - wyjdź z domu, bądź aktywny, samotność zabija. Dzisiaj powtarzamy: seniorze zostań w domu i bądź odpowiedzialny. Dlatego wyzwaniem jest dla nas senior żyjący w pandemii - przekonuje Małgorzata Zwiercan. I dodaje: - Dzisiejsi seniorzy najczęściej borykają się z problemami osamotnienia, wykluczenia społecznego oraz brakiem umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Zależy nam na tym, aby polski senior był obywatelem zaangażowanym i biorącym aktywny udział w życiu. Priorytetem jest dbałość o to, by przestrzeń publiczna była zaprojektowana tak, by osoby starsze mogły się po niej poruszać bez przeszkód.

Józef Gawliczek (rocznik 1939), w latach 60-tych XX wieku trzykrotnie brał udział w kolarskich Mistrzostwach Świata. Ma na swoim koncie m.in. zwycięstwo w Wyścigu Dookoła Polski (dziś Tour de Pologne) w 1966 roku, a także cztery starty w Wyścigu Pokoju. Najlepszy wynik osiągnął w 1963 roku – zajął wówczas 17 miejsce.

Po zakończeniu kariery sportowej prowadził warsztat samochodowy i przez 33 lata działał w jednej z Izb Rzemieślniczych na Śląsku. Zawsze był bardzo aktywny. – Nie znosiłem próżni. Kontakt z ludźmi to było to, co dawało mi paliwo do życia – przekonuje pan Józef.

A jak jest dziś? – W pandemii zamarły nam relacje sąsiedzkie i towarzyskie. Dzieci odwiedzają nas i pomagają, ale brakuje mi bardzo właśnie tych spotkań z kolegami z peletonu, z kolegami z rzemiosła – mówi Gawliczek.

Jako sportowiec był zawsze przyzwyczajony do zdrowego trybu życia i ekologicznej diety. Stara się utrzymywać ten reżim dalej ale przekonuje, że jest to dla niego coraz trudniejsze…

Wiele lat temu nie myślałem, że nie będzie można żyć bez komputera. A takie są dziś fakty. Ja temat zaniedbałem i dziś mogę liczyć w tej kwestii na rodzinę. Najgorsze jednak jest, że czasami czuję się bezsilny wobec otaczającej mnie rzeczywistości – mówi Józef Gawliczek. I podaje przykład: lekarz podczas wizyty mówi mu: - Panie Józefie, to jest wiek. Ma pan swoje lata… Ja się na takie słowa nie obrażam, choć nie jest to szczególnie miłe. Jednak prowadząc warsztat samochodowy zawsze mówiłem klientowi co trzeba naprawić. Zwracałem uwagę że jeśli tego nie zrobi, może mieć kłopoty. A u lekarza przecież też jestem klientem i czasami czuję się zbywany jakimiś ogólnikami – dodaje Gawliczek.

Czy nie jest więc tak, że rynek konsumencki mimo wszystko wciąż opiera się na zaspokajaniu potrzeb młodych ludzi, którzy są bardziej dynamiczni i skłonni do eksperymentów? I dlatego uważani są za lepszych klientów?

Wzrastająca liczba osób starszych sprawia, że gospodarka powinna ukierunkować się na usługi i przedmioty potrzebne seniorom. Istotne jest również to, że zmienia się świadomość osób starszych i wydłuża ich aktywność zawodowa i społeczna. Właśnie m.in. z tego powodu modyfikacji ulegają potrzeby osób starszych, a polska gospodarka, która uwzględni seniorów jako istotną grupę konsumencką, ma szansę na rozwój – przekonuje Małgorzata Zwiercan.

Forum Wizja Rozwoju

W tym roku 24 i 25 czerwca w Gdyni odbędzie się IV edycja tej imprezy. Patronat nad nią objął premier RP Mateusz Morawiecki.

Forum zajmie się najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji Forum będzie organizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Kongres 3W – WĘGIEL, WODA, WODÓR.

Swoją kontynuację będzie miało Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich oraz cieszący się coraz większym zainteresowaniem Hackathon. Będzie to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce.

Czytaj też: Forum Wizja Rozwoju, czyli „Krynica” Północy

Mat.Pras./KG