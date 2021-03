Agora z gigantyczną stratą! Mocny spadek przychodów

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 33 proc. do 836,4 mln zł, a jej wynik netto poszedł w dół z 6 mln zł zysku do 130,24 mln zł straty. W epidemii najmocniej ucierpiały kina Helios i zajmująca się outdoorem grupa AMS.

Przychody sprzedażowe grupy Agora zmalały z 1,25 mld zł w 2019 roku do 836,46 mln zł w ub.r. Tylko w czwartym kwartale ub.r. zmniejszyły się o 40,7 proc. do 224,4 mln zł.

-Pandemia COVID-19 boleśnie uderzyła w dwa największe źródła wpływów Agory: reklamę i kina. Nasze biznesy oparte na przychodach z reklamy, szczególnie segment reklamy zewnętrznej, musiały się zmierzyć z drastycznym spadkiem wydatków na kampanie promocyjne, a kina - z krótką przerwą na lato - od roku są zamknięte. W efekcie nasze przychody spadły o ponad 400 mln zł - skomentował prezes Agory Bartosz Hojka w liście do akcjonariuszy.

W ub.r. zmalały wszystkie kategorie wpływów Agory. Największe spadki zanotowały kina Helios - przychody z biletów poszły w dół z 258 do 84,6 mln zł, a z przekąsek i napojów - ze 111 do 37,2 mln zł. Łączne przychody reklamowe Agory (w internecie, prasie, kinach, radiu i na outdoorze) zmniejszyły się o 22 proc. do 452,2 mln zł.

Najmniej straciła sprzedaż prasy (głównie „Gazety Wyborczej”), książek i płyt CD/DVD - zmalała o 3,9 proc. do 133,8 mln zł.

Mocno pogorszyły się wyniki rentowności grupy Agora. W skali całorocznej zysk EBITDA zmalał ze 190,2 do 89,2 mln zł, wynik operacyjny poszedł w dół z 24,7 mln zł zysku do 111,7 mln zł straty, a wynik netto - z 6 mln zł zysku do 130,2 mln zł straty.

Ogółem Agora dokonała za ub.r. 38 mln zł odpisów aktualizujących, z czego 13,3 mln zł dotyczyło pionu filmowo-książkowego, 12,7 mln zł - internetowego (głównie Goldenline), 7,1 mln zł - reklamy zewnętrznej, a 4,9 mln zł - budynków. Poniosła też 1,4 mln zł kosztów dobrowolnych odejść z Goldenline.

Z drugiej strony firma zarobiła 3,6 mln zł ze sprzedaży Domiporta i 7,1 mln zł ze zbycia nieruchomości w Warszawie.

