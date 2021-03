Capgemini w Krakowie zatrudni 200 osób

Capgemini planuje w tym roku zwiększyć zatrudnienie w Krakowie o 200 osób. Poszukiwani będą kandydaci ze znajomością języków obcych i nowych technologii, umiejętnościami cyfrowymi oraz doświadczeniem w doradztwie biznesowym.

Capgemini zatrudnia prawie 4,3 tys. pracowników w Krakowie. W tym roku planuje zwiększyć zatrudnienie w krakowskim oddziale o kolejne 200 osób. Wśród najbardziej poszukiwanych u kandydatów do pracy kompetencji będą m.in. znajomość języków obcych, nowych technologii, kompetencje cyfrowe, a także doświadczenie w doradztwie biznesowym.

W krakowskim Capgemini eksperci IT pracują w międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach, które koncentrują się na unowocześnianiu przedsiębiorstw, w tym na wdrażaniu rozwiązań globalnych partnerów na dużą skalę, takich jak SAP, Microsoft, AWS, ServiceNow, Oracle czy Vmware. Podkreślono, że na uprzywilejowanej pozycji są eksperci z doświadczeniem, choć chłonność branży IT powoduje, że zatrudnienie znajdą osoby o różnym stopniu doświadczenia zawodowego, szczególnie te z dobrą znajomością języków obcych.

Specjalista pracujący w centrach biznesowych Capgemini to statystycznie osoba z wykształceniem wyższym, znająca dwa języki obce, w wieku 32 lat. Najczęściej to właśnie u nas pracownicy zdobywają wiedzę i umiejętności z obszaru IT od podstaw. Są wśród nas przedstawiciele trzech pokoleń, z których większość stanowi pokolenie Y, bo jest to ponad 70 proc. zatrudnionych. Pozostałe 16 proc. to pracownicy należący do pokolenia Z oraz ponad 13 proc. stanowią osoby z generacji X. Ponad połowa naszych pracowników to kobiety – powiedziała Monika Chajdacka, dyrektor HR w Cloud Infrastructure Services w Capgemini Polska.