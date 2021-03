Konkurent CPK się wzmocni. Zgoda KE na pomoc Finavii

Komisja Europejska wyraziła zgodę na pomoc publiczną dla Finavii zarządzającej lotniskiem w Helsinkach i 20 pozostałymi fińskimi portami lotniczymi - informuje rp.pl.

Finavia dostanie 350 mln euro. Te pieniądze pozwolą tej firmie inwestować między innymi w stołeczne lotnisko i przekształcać je w nowoczesny port przesiadkowy w naszej części Europy.

Niespełna tydzień temu taką samą kwotę otrzymały linie Finnair, które mają taką samą strategię, jak LOT. Chcą łączyć Wschód z Zachodem.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE ds konkurencji uzasadniając zgodę na wsparcie finansowe dla Finavii przyznała, że fiński operator lotnisk wyjątkowo boleśnie ucierpiał z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i restrykcji narzuconych przez rządy. Wsparcie dla Finavii składa się z bezpośredniego zastrzyku kapitału ( 249 mln euro), kredytu udzielonego na preferencyjnych warunkach (38 mln euro) i 68 mln euro rekompensaty za straty wywołane restrykcjami jakie obowiązywały od 16 marca do 30 czerwca 2020 roku. — Nadal współpracujemy z krajami członkowskimi, tak aby wsparcie przedsiębiorstw, które go potrzebują dotarło do nich w najszybszym możliwym czasie — mówiła Margrethe Vestager.