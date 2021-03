Polski startup PsiBufet pozyskał 5 mln złotych

PsiBufet, startup produkujący indywidualnie dopasowane posiłki dla psów, pozyskał w nowej rundzie finansowania kwotę 5 mln złotych. Wśród inwestorów znaleźli się fundusz Kogito Ventures, Aniołowie Biznesu m.in.: Chris Guzowski (związany z Polipo Ventures), Amadeusz Król (niedawny inwestor w HiPets) oraz Butternut Box - globalny lider rynku świeżej karmy dla psów z Wielkiej Brytanii. Środki mają zostać przeznaczone na skalowanie biznesu oraz szybkie zbudowanie pozycji lidera w branży naturalnej żywności dla psów

Wraz z coraz większym znaczeniem trendów związanych ze zdrowym żywieniem i ekologią, rośnie zainteresowanie naturalną żywnością dla zwierząt domowych. Inwestycja w dobrej jakości pokarm to inwestycja w zdrowie pupila. PsiBufet w swojej ofercie proponuje indywidualnie dopasowane posiłki dla psów, ugotowane ze świeżych i naturalnych składników. Jest to idealna propozycja zarówno dla szczeniąt, psów starszych, niejadków czy dla każdego, kto chce podawać swojemu psu zdrowe posiłki. Przepisy opracowała specjalistka do spraw żywienia zwierząt domowych - dr inż. Olga Lasek.

Pomysł na PsiBufet pojawił się w 2016 roku, kiedy wspólnie z mamą oraz siostrą wymyśliliśmy, że chcemy oferować w pełni zdrową oraz świeżą karmę dla psów. Zaczęło się wszystko od rodzinnego biznesu i miłości do zwierząt. Wkrótce nasz szalony pomysł został bardzo dobrze przyjęty przez pierwszych klientów - mówi założyciel firmy PsiBufet, Piotr Wawrysiuk. Dynamiczny wzrost rozpoczął się na początku 2020 roku, kiedy startup pozyskał 1,6 mln zł od polskich oraz zagranicznych inwestorów w ramach rundy pre-seed. – Zebrane fundusze pozwoliły nam uruchomić nowoczesny zakład produkcyjny w Warszawie, zbudować zespół w kluczowych obszarach oraz postawić zaawansowany serwis sprzedażowy - dodaje Piotr Wawrysiuk.

PsiBufet nie zwalnia tempa. Jak wskazują dane Euromonitora, pomimo pandemii, rynek karm dla zwierząt domowych w Polsce nadal rośnie, notując ciągły wzrost wartości sprzedaży. Zmienia się jednak proces zakupu. W strukturze dystrybucji karm na rynku największym zwycięzcą jest jednak handel elektroniczny, który odnotowuje w Polsce 40 proc. wzrost. Jak pokazują statystyki, branża ma wysoki potencjał, a inwestorzy chętnie wspierają firmy z takim potencjałem, jak PsiBufet. Marka właśnie zamknęła drugą rundę finansowania i pozyskała 5 mln zł. Wśród inwestorów znaleźli się: globalny lider w kategorii świeżej karmy dla psów, firma Butternut Box, Kogito Ventures oraz Aniołowie Biznesu, m.in.: Chris Guzowski (związany z Polipo Ventures), Amadeusz Król (niedawny inwestor w HiPets), Karol Milewski (współzałożyciel Omnipack).

Przy pierwszej rundzie finansowania stworzyliśmy nowoczesny zakład produkcyjny i zadbaliśmy o produkcję, druga zaś umożliwia nam dynamiczne skalowanie. Planujemy duże inwestycje marketingowe, rozbudowę zespołu i poszerzanie kompetencji inhouse, szerszą ofertę produktową i oferowanie naszego jedzenia w jeszcze bardziej atrakcyjnej formie dla klienta końcowego. Potencjał do wzrostu jest nadal ogromny! W Polsce i na świecie produkcja świeżej, naturalnej karmy to nadal nisza, która jest do zagospodarowania. Finalnie, między innymi dzięki tej inwestycji, planujemy stać się absolutnym liderem w zdrowym żywieniu psów w Polsce – mówi Piotr Wawrysiuk, właściciel firmy PsiBufet. – Cieszymy się, że tak doświadczeni inwestorzy wierzą w to, co robimy i pozostają przy nas. Wiemy, że ich doświadczenia rynkowe pomogą nam rosnąć w jeszcze szybszym tempie - dodaje Piotr. Jesteśmy bardzo podekscytowani naszą kolejną inwestycją w PsiBufet. Dzięki inwestycji pre-seed, Piotrowi i jego zespołowi udało się uzyskać bardzo wysokie tempo wzrostu. Pasja i ciężka praca zespołu w połączeniu z doświadczeniem Butternut Box to kombinacja, która zapewni firmie PsiBufet drogę do sukcesu - komentuje współzałożyciel firmy Butternut Box, David Nolan. Działalność PsiBufet idealnie wpasowuje się w trend convenience i rosnącą troskę właścicieli czworonogów o najwyższą jakość karmy. Dodatkowo, obecność mocnego inwestora branżowego pozwala na stosowanie najlepszych praktyk w budowaniu biznesu a ogromny rynek ponad 7mln psów w Polsce daje dużą przestrzeń do wzrostu. Jako fundusz wykorzystaliśmy tutaj maksymalna możliwość kwotę inwestowanego kapitału. W tej i w poprzedniej rundzie, łączny wkład funduszu Kogito i koinwestujących z nami aniołów biznesu wyniósł blisko 4 mln zł. Cieszy nas taki zapał inwestorów i fakt, że coraz więcej osób chce inwestować z nami w rozwój rodzimych startupów - mówi Wojciech Niesyto, partner w Kogito Ventures.

Jak działa PsiBufet? Poprzez internetową platformę marki klienci mogą dopasować posiłki dla swoich psów do ich indywidualnych potrzeb. Użytkownik odpowiada na kilka pytań dotyczących wagi, aktywności oraz alergii pupila, a dedykowany algorytm stworzy dopasowaną dietę. Oferowane karmy spełniają normy Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Karm dla Zwierząt Domowych (FEDIAF), nie zawierają konserwantów, sztucznych utrwalaczy ani zboża. Karma jest indywidualnie porcjowana, hermetycznie pakowana i wysyłana do klientów w całej Polsce w cyklach od 2 do 4 tygodni, w modelu subskrypcyjnym.

Mat.Pras./KG