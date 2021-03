Wkrótce badania nad doustną szczepionką przeciw COVID-19!

Indyjska firma biotechnologiczna Premas Biotech i izraelski Oramed ogłosiły przygotowania do badań klinicznych nad pierwszą doustną szczepionką przeciw Covid-19. To efekt obiecujących wyników testów na zwierzętach.

Jak podały w komunikacie firmy, pierwsze badania na zwierzętach wykazały produkcję przeciwciał potrzebnych do długotrwałej ochrony przed infekcją koronawirusem. Opracowany przez Premas preparat to szczepionka białkowa zawierająca trzy elementy SARS-CoV-2, co w zamierzeniu ma zapewnić jej skuteczność przeciw różnym wariantom wirusa.

„Doustna szczepionka przeciw Covid-19 wyeliminowałaby kilka barier dla szybkiej i szerokiej dystrybucji, potencjalnie umożliwiając ludziom przyjęcie szczepionki w domu” - podkreślił szef Oramed Nadaw Kidron. Jak dodał, taki preparat byłby tym bardziej cenny, jeśli konieczne byłoby powtarzanie szczepień przeciw koronawirusowi co roku, jak w przypadku szczepień na grypę. Przewagą środka ma być ponadto łatwiejsza i tańsza produkcja oparta o drożdże.

Do ewentualnego wejścia środka na rynek szczepionki - o ile badania na ludziach wykażą jej skuteczność - jeszcze daleka droga, bo najwcześniejszy możliwy termin ukończenia badań to pierwsza połowa przyszłego roku.

Izraelska firma specjalizuje się w technologii leków doustnych. Obecnie prowadzi w USA badania kliniczne ostatniej fazy nad podawaną oralnie insuliną.

PAP/kp