Narodowy Bank Polski dołączył do 8. edycji Global Money Week

Narodowy Bank Polski informuje, że dołączył do 8. edycji Global Money Week – kampanii na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży, która w tym roku odbywa się pod hasłem: Take care of yourself, take care of your money – Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze

Światowy Tydzień Pieniądza 2021 koncentruje się na konieczności budowania u młodych ludzi odporności finansowej (zdolność do przetrwania szoków finansowych), co jest szczególnie ważne w czasach pandemicznych turbulencji.

Z inicjatywy NBP od 22 do 28 marca tego roku w całej Polsce odbędą się: lekcje i wykłady online, audycje, wirtualne wycieczki po banku centralnym, quizy i konkursy. Odpowiedzi na pytania m.in.: czym jest pieniądz i jaką pełni rolę, jak oszczędzać, jak gospodarować budżetem domowym, jak rozpoznać autentyczność polskich banknotów, jak dbać o bezpieczeństwo finansowe w sieci, będą mogli uzyskać: przedszkolaki, dzieci ze wszystkich klas szkół podstawowych i młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Narodowy Bank Polski opracował wiele ciekawych materiałów edukacyjnych związanych z tematem GMW. Zaprasza do korzystania z nich. Wszystkie są dostępne w formie cyfrowej – na stronie nbp.pl w zakładce Edukacja.

NBP/KG