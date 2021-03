Realne zyski ze współpracy międzynarodowej dla LOTOS Kolej

LOTOS Kolej podsumowała pierwsze trzy kwartały współpracy z czeskim Rail Cargo Carrier. Wprowadzone w jej ramach zasady dotyczące przekazywania składów między przewoźnikami w ruchu międzynarodowym przekładają się na realny zysk dla gdańskiej spółki. Nie byłoby to możliwe gdyby nie przynależność do stowarzyszenia ATTI działającego przy Międzynarodowym Związku Kolei (UIC)

Spółka LOTOS Kolej przystąpiła do stowarzyszenia UIC ATTI (Agreement on Freight Train Transfer Inspection, z ang. Porozumienie o Kontroli Przewozów Towarowych) na początku 2020 roku. W ramach przynależności do tej organizacji, w celu ograniczenia postojów pociągów w relacji Żylina – Żeleznodorożnyj , 1 lipca 2020 roku podpisano umowę o współpracy z przewoźnikiem Rail Cargo Carrier – Czech Republic. Porozumienie określa zasady dotyczące przekazywania składów między przewoźnikami w ruchu międzynarodowym, co przekłada się na poprawę płynności ruchu kolejowego na przejściach granicznych z Czechami Bogumin/Petrovice.

Zgodnie z umową składy pociągowe przekazywane są na zasadach wzajemnego zaufania. Jest to duże ułatwienie dla obu stron, gdyż skróceniu podlega proces odbioru pociągu w ruchu transgranicznym. Rewident zamiast szczegółowej próby hamulca dokonuje próby uproszczonej, co dla 24 wagonów około 600-metrowego pociągu, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, pozwala każdorazowo zaoszczędzić ponad 2 godziny. W znacznym stopniu wpływa to na optymalizację pracy lokomotywy oraz możliwość efektywnego zaplanowania czasu pracy maszynisty i rewidenta. Reorganizacja przewozu ma bezpośrednie przełożenie na terminowość – a co za tym idzie – na jakość świadczonych usług. Rozwiązanie pozwala również szybciej zwalniać tory na obciążonych przejściach granicznych, czego oczekują zarządcy infrastruktury obu krajów.

LOTOS Kolej to wicelider krajowych przewozów towarowych, który regularnie świadczy transgraniczne przewozy intermodalne z granicy polsko-czeskiej do Rosji. Każdego miesiąca uruchamia około 40 pociągów w relacji Bogumin/Petrovice – Żeleznodorożnyj. Oszczędności wynikające z umowy w ramach stowarzyszenia UIC ATTI mają istotny wpływ na zmniejszenie kosztu całościowego, a w efekcie podnoszą rentowność przewozu.

Lotos Kolej/KG