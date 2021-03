Jak wyglądają relacje gospodarcze między Polską, a azjatycką potęgą ekonomiczną - Japonią?

Stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a Japonią rozwijają się dynamicznie. W Polsce działa około 300 japońskich firm (w tym ok. 100 w branży wytwórczej), które utworzyły do tej pory ok. 40 tys. miejsc pracy (co daje Japonii 8. lokatę w rankingu „pracodawców z państw trzecich”) - jak podaje resort Rozwoju, Technologii i Pracy

Lokalizacje zakładów produkcyjnych skupiają się w specjalnych strefach ekonomicznych, zwłaszcza województw dolnośląskiego i śląskiego. Produkują one głównie części samochodowe, elektronikę (m.in. ekrany LCD), szkło i farmaceutyki. Kilku inwestorów japońskich jest również obecnych w przemyśle spożywczym.

Ta duża obecność japońskiego kapitału w Polsce nie jest przypadkiem. Jak podkreślił ambasador Japonii w Polsce Miyajima Akio podczas jednego z paneli podczas Forum Polska-Azja, to jest wynik właśnie mijającej setnej rocznicy polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych.

Japonia chce zaznacza swoją obecność w Polsce przede wszystkim w swoich tradycyjnych eksportowych branżach to jest motoryzacja, infrastruktura i budownictwo a także energetyka oraz oczywiście IT mówił podczas panelu japoński ambasador.

Podkreślił też jeden ważny fakt. Japonia jest potęgą gospodarczą i liderem całego regionu Azji Południowo-Wschodniej.

To jest nasze aktywo w stosunkach z każdym europejskim krajem. Dzięki współpracy bilateralnej Polska może w tym wielkim azjatyckim rynku partycypować - powiedział Miyajima Akio.

Dyskusja odbywała się w ramach Forum Polska-Azja „Zbliżenia” 2021, dotyczącego współpracy gospodarczej z Dalekim Wschodem. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki. Spotkaniom, odbywającym się z uwagi na pandemię w formie wirtualnej, patronują także Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem głównym wydarzenia jest Takeda Polska.

Forum Polska-Azja „Zbliżenia” 2021 jest inicjatywą redakcji „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl – spotkaniem przedstawicieli administracji, biznesu i ekspertów dotyczącym współpracy Polski i globalnych firm z Azji. Sześć debat, które odbędą się w dnia 22-23.03 poświęcamy wymianie handlowej i kooperacji gospodarczej, technologicznej i logistycznej między Polską a Azją. Zapis wideo z paneli dyskusyjnych dostępny będzie na portalu wGospodarce.pl już w poniedziałek, 29.03. Obszerne relacje z debat także w majowym wydaniu „Gazety Bankowej”. Więcej na temat Forum – w specjalnej zakładce na portalu https://wgospodarce.pl/

Dariusz Styczek