Wojewoda wezwał warszawski ratusz na spotkanie ws. Szpitala Południowego

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł na godz. 14 w poniedziałek wezwał przedstawicieli warszawskiego ratusza na spotkanie w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak podkreślił, ostatnie działania ratusza spowalniają efektywne działania szpitala

Müller na poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniał, że szpital tymczasowy zorganizowano w obiekcie Szpitala Południowego na mocy decyzji wojewody nałożonej na miasto.

W ostatnich tygodniach wielokrotnie spotykamy się z działaniami ze strony ratusza, które spowalniają efektywne działanie tego szpitala ze względu na brak współpracy w zakresie skierowania dodatkowych lekarzy do pomocy właśnie w tym szpitalu rezerwowym - wyjaśnił.

Jak podkreślił, niedawno dyrektor wydziału zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławatyniec poprosił wiceprezydent stolicy Renatę Kaznowską o przekazanie listy osób z personelu medycznego z warszawskich szpitali, którzy mogliby zostać oddelegowani do pracy w Szpitalu Południowym na Ursynowie. Ta lista do tej pory nie została przekazana przez m.st. Warszawa. W odpowiedzi na apel wojewody wpłynęły za to jedynie pojedyncze zgłoszenia – dodał.

W związku z tym dzisiaj wojewoda mazowiecki wezwał na spotkanie przedstawicieli warszawskiego ratusza, wiedząc doskonale, że sytuacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitali rezerwowych, jest poważna – wskazał.

Spotkanie, jak podał, zaplanowano na godz. 14 w poniedziałek. Jak poinformowała PAP rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka, ze strony miasta bierze w nim udział wiceprezydent Kaznowska.

Liczymy na to, że warszawski ratusz pomimo dotychczasowych działań, które nie zadowalały nas, jeżeli chodzi o realizację opieki medycznej w szpitalu rezerwowym, podejmie stosowne działania i podejmie współpracę – podkreślił Müller. „Przecież w tej chwili jest to ważne, abyśmy wspólnie działali na rzecz pomocy tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy również w Warszawie” – dodał.

W piśmie z 8 marca szef wydziału zdrowia zwrócił się do warszawskich szpitali o przekazanie listy co najmniej pięciu lekarzy i dziesięciu pielęgniarek do pracy w Szpitalu Południowym. Rzeczniczka ratusza powiedziała PAP, że miasto nie ma uprawnień do delegowania personelu do pracy, a wojewodzie została przekazana lista trzech osób, które się zgłosiły. Jak dodała, dyrektorzy placówek odpowiadali ponadto, że przekazanie personelu wymusiłoby zamknięcie oddziałów.

Rzeczniczka poinformowała też, że szpital Solec, czyli założycielska placówka dla Szpitala Południowego, z prośbą o oddelegowanie personelu zwracał się do wojewody 18 lutego, a 3 marca o to samo zwróciła się Kaznowska. Wtedy – według Gałeckiej – wojewoda odpisał, że oczekuje oddelegowania personelu ze szpitali miejskich.

Z kolei z danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że wojewoda do spółki Solec przekazał 235 kandydatur do pracy w Szpitalu Południowym. Ponadto od 8 marca skierował tam mocą decyzji 55 lekarzy oraz 16 pielęgniarek.

W piątek Radziwiłł ocenił, że współpraca z ratuszem „nie do końca układa się tak”, jakby tego oczekiwał. Podkreślił, że szpitale warszawskie to w większości duże jednostki, które zatrudniają po kilkaset albo więcej niż tysiąc osób i „utrata” kilku, kilkunastu osób, na rzecz szpitala tymczasowego, nie tylko nie zaburzyłaby normalnego funkcjonowania tych szpitali, ale jednocześnie odciążyłaby te szpitale od napływu pacjentów covidowych.

Szpital tymczasowy zorganizowany w Szpitalu Południowym został otwarty 15 lutego. Jak przekazała rzeczniczka ratusza, obecnie pracuje tam ponad 170 osób, a ze stu osobami trwają rozmowy. Zaznaczyła też, że aby pozyskać personel, szpital uprościł proces rekrutacji.

PAP/mt