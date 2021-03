W ramach rekrutacji do Szpitala Południowego zgłosiło się 200 osób

200 osób w ostatnich dniach zgłosiło się w procesie rekrutacji do Szpitala Południowego; szpital podpisał do tej pory ponad 190 umów - poinformowała we wtorek na Twitterze rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka

W poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na konferencji prasowej, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wezwał przedstawicieli warszawskiego ratusza na spotkanie w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym.

Müller przypomniał, że szpital tymczasowy zorganizowano w obiekcie Szpitala Południowego na mocy decyzji wojewody nałożonej na miasto. W ostatnich tygodniach wielokrotnie spotykamy się z działaniami ze strony ratusza, które spowalniają efektywne działanie tego szpitala ze względu na brak współpracy w zakresie skierowania dodatkowych lekarzy do pomocy właśnie w tym szpitalu rezerwowym - podkreślił.

Ze strony ratusza, w spotkaniu z wojewodą udział wzięła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna za politykę zdrowotną w mieście.

Spotkanie wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej z Wojewodą było kolejnym, choć po raz pierwszy informację o spotkaniu przekazał Piotr Müller, rzecznik rządu - napisała we wtorek rano na Twitterze rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. „Omawiano sytuację w szpitalach, na SOR-ach, kwestię poszerzenia bazy łóżkowej w Szpitalu Południowym oraz raportowania liczby łóżek covidowych” - poinformowała Gałecka. 200 osób w ostatnich dniach zgłosiło się w procesie rekrutacji do Szpitala Południowego. Aktualnie weryfikujemy kandydatów i prowadzimy rozmowy kwalifikacyjne. Szpital podpisał do tej pory ponad 190 umów - zaznaczyła jednocześnie rzeczniczka ratusza.

W poniedziałek po spotkaniu wojewoda mazowiecki poinformował, że zwrócił się do wiceprezydent Warszawy o niezwłoczne uruchomienie pełnej bazy łóżkowej w Szpitalu Południowym.

Oczekuję podjęcia bardziej intensywnych działań przez Miasto Stołeczne Warszawa – organ założycielski Szpitala Solec, który jest szpitalem patronackim dla Szpitala Południowego – w celu zatrudnienia większej liczby personelu, co umożliwi uruchomienie pełnej liczby łóżek w tej placówce – dodał wojewoda.

Szpital tymczasowy zorganizowany w Szpitalu Południowym został otwarty 15 lutego. Docelowo placówka ma zapewnić 300 miejsc dla pacjentów covidowych, w tym 80 miejsc respiratorowych.

PAP/mt