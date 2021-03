Minister finansów o podatkach w Polsce: będzie reset

W Polsce mamy tak ustawiony system, że zarabiający mniej płacą procentowo więcej podatków niż bogatsi. Będzie reset - zapowiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Dodał, że zmiana będzie szła w kierunku tego, by podatki były bardziej sprawiedliwe.

Szef resortu finansów pytany we wtorek na antenie Programu I Polskiego Radia, jak pogodzić zmiany, o których słyszymy na temat Nowego Ładu, które dotyczą m.in. większych podatków dla najwięcej zarabiający z deklaracją, że nie będzie żadnego podnoszenia podatków CIT, PIT i VAT wskazał, że Polski Nowy Ład nie dotyczy tylko podatków, ale jest to „całościowy instrument”, który ma pobudzić gospodarkę.

Nasza strategia nie (polega na tym -PAP), by podnosić podatki, bo jest to sprzeczne z tym co chcemy zrobić” - powiedział. Wyjaśnił, że celem jest, by konsumenci mieli jak najwięcej pieniędzy w kieszeni, żeby mogli wydawać. Zaznaczył, że zmiana w podatkach będzie szła w kierunku tego, by były bardziej sprawiedliwe.

W Polsce mamy tak ustawiony system, że procentowo ci, co mniej zarabiają, płacą więcej podatków niż ci bogatsi. Tutaj będzie taki troszeczkę reset” - zapowiedział. Chodzi o to, jak mówił, by mniej zarabiający „płacili mniej podatku procentowo, a ci, co więcej zarabiają, to będą procentowo więcej płacić” - wskazał.