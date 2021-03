Fundusze z KPO mają pomóc w walce z wykluczeniem internetowym

Środki z Krajowego Planu Odbudowy mają pomóc w walce z wykluczeniem internetowym, które w Polsce ciągle stanowi poważny problem - powiedział we wtorek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas drugiego wysłuchania publicznego KPO.

Wskazywał, że choć „z punktu widzenia Warszawy czy Łodzi ten problem w zasadzie nie istnieje”, to ponad milion gospodarstw domowych w Polsce nie ma dostępu do internetu.

Podkreślił, że zatarcie tych internetowych „białych plam” wiąże się z bardzo dużymi wydatkami, gdyż występują one na terenach o niewielkim stopniu zurbanizowania, gdzie inwestycje te są nieopłacalne komercyjnie, dlatego potrzebne jest wsparcie ze strony państwa.

W kontekście ogólnoświatowym mówi się o dostępie do internetu, jako o prawie człowieka, więc za parę, paręnaście lat on tym prawem będzie” - ocenił wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Zwrócił uwagę, że rozpowszechnienie dostępu do internetu pozwala rozwinąć e-usługi publiczne, a te z kolei redukują koszty i zwiększają zadowolenie z administracji. Zaznaczył, że choć liczba oferowanych w Polsce e-usług ostatnio bardzo wzrosła, to w tym obszarze potrzeba jeszcze wiele pracy. Podkreślił przy tym, że rozwojowi tego sektora musi towarzyszyć rozwój cyberbezpieczeństwa.