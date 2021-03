Zbliżenia 2021. Samorządowcy: Małaszewicze to pokoleniowa szansa i wyzwanie

W zorganizowanej w drugim dniu Międzynarodowego Forum Gospodarczego Polska-Azja debacie poświęconej regionalnemu wymiarowi współpracy gospodarczej wzięli udział samorządowcy - Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, Jacek Danieluk, burmistrz Terespola, Janusz Skólimowski, wicestarosta bialski. Biznes reprezentują Andrzej Sokolewicz, prezes firmy Cargotor oraz Tomasz Paszkowski, firma TP Logic. Eksperckim komentarzem debatę wesprze Bartosz Kaczmarek z Fundacji Republikańskiej

Marszałek Stawiarski podkreślał, że atutem powstającego właśnie, remontowanego i rozbudowywanego dzięki kooperacji rządu z samorządami i biznesem polskiego systemu logistycznego jest położenie.

Marszałek mówił wielokrotnie w czasie panelu, że mieszkańcy województwa lubelskiego, m.in. dzięki doskonałym szkołom wyższym, są doskonała bazą personalną dla potencjalnych inwestorów.

Burmistrz Terespola, Jacek Danieluk podkreślał znaczenie sieci infrastrukturalnej dla rozwoju lokalnej gospodarki i usprawnienia komunikacji także dla mieszkańców.

Podkreślał też zaangażowanie w sprawne uruchomienie projektów inwestycyjnych zarówno wicepremiera Jacka Sasina, senatora Grzegorza Biereckiego i parlamentarzystów z regionu oraz marszałka Stawiarskiego.

Andrzej Sokolewicz, prezes firmy Cargotor budującej Terminal w Małaszewiczach.

Mówimy o parku logistycznym w Małaszewiczach, a to jest najsilniej reprezentowany w inwestycjach interes narodowy, takiej szansy nie miały całe pokolenia przed nami. To inwestycja wyceniana na ponad 4 mld zł – koncepcja Ministerstwa Infrastruktury to budowa jednego organizmu logistycznego i jest to odpowiedź państwa Polskiego na Nowy Jedwabny Szlak. W tym przyapdku mamy kartę atutową, zapewniająca rozwój polskich wschodniej, ale też rozwój całej polskiej gospodarki – podkreślał Sokolewicz. – To nasza główna baza kontrolująca napływa towarów z Chin do Unii, ale też miejsce wzmocnienia polskiego, europejskiego eksportu drogą kolejową w kierunku azjatyckim. Dziś jeszcze z Azji docierają do nas wysoko przetworzone towary, a wysyłamy towary, które – trzeba to ze wstydem przyznać, dowodzą, że nie mamy wciąż pomysłu na tamte rynki. Oczekujemy więcej. Współpracujemy z polskimi firmami, żeby zrealizować ich oczekiwania eksportowe i aby Polska więcej zyskiwała na przepływie towarów w obie strony.