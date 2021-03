Czy WIG pobije rekord? Polacy inwestują w akcje na potęgę

Zaledwie 12 proc. giełdowych obrotów w 2015 r. zostało wygenerowane przez inwestorów indywidualnych. A i tak nie były one imponujące. Wprowadzenie zachęt do inwestowania na GPW jest możliwe, jednak żeby te działania były skuteczne, trzeba zwiększyć dochody Polaków. Do tego potrzebne są jednak ulgi podatkowe lub obniżki podatków - uważa Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale.