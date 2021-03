Port Gdynia jedynym polskim portem z dodatnim wynikiem

Port Gdynia jako jedyny polski port zamknął ubiegły rok dodatnim wynikiem, przeładunki w 2020 r. wzrosły o 2,9 proc. w porównaniu do 2019 r. - poinformował we wtorek na konferencji prasowej prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Adam Meller

Meller podał, że przeładunki kontenerów w Porcie Gdynia w okresie styczeń-luty 2021 w porównaniu do tego samego okresu ub. roku wzrosły o 9,9 proc.

Na konferencji prasowej przedstawiono dwa raporty z marca br. roku firmy doradczej Actia Forum.

W raporcie dotyczącym dynamiki wzrostu przeładunków w 10 największych portach bałtyckich, gdyński port z wynikiem 2,94 proc. plasuje się na drugim miejscu za Kłajpedą (Litwa), gdzie wzrost przeładunków w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wyniósł 3,31 proc. Na trzecim miejscu znalazł się port w Sankt-Petersburgu, w którym nastąpił wzrost o 0,01 proc. Pozostałe porty nad Bałtykiem miały dynamikę ujemną w porównaniu do 2019 r., w tym dwa pozostałe polskie porty: Gdańsk (-7,89 proc.), Szczecin-Świnoujście (-3,10 proc.).

Port Gdynia bardzo dobrze wypadł także w raporcie Actia Forum dotyczącym przeładunku kontenerów wśród 10 portów nad Bałtykiem. W tej kategorii wzrost w 2020 r. w porównaniu do 2021 r. wyniósł 0,91 proc. Taki wynik plasuje Port Gdynia na drugim miejscu za duńskim Aarhus, w którym kontenerów przeładowano więcej o 5,18 proc. Dla porównania, port w Gdańsku w tej kategorii odnotował spadek o 7,21 proc.

Meller przypomniał, że w lutym chęć budowy i eksploatacji strategicznej dla firmy inwestycji - Portu Zewnętrznego - zgłosiły dwa konsorcja i dwie firmy.

„W tej chwili rozpoczynamy proces dialogu konkurencyjnego, gdzie będziemy uzgadniać warunki i słuchać, co oferują poszczególni oferenci. Myślę, że z końcem roku uda nam się wybrać tego ostatecznego partnera, z którym podpiszemy wiążące umowy dotyczące inwestowania w Port Zewnętrzny” - zapowiedział.

Dane o wynikach finansowych firmy podał wiceprezes ZMPG Maciej Bąk.

Przychody ogółem w 2020 r. w Porcie Gdynia wyniosły 238 mln zł, a zysk netto 59 mln zł. W 2019 r. przychody ogółem w gdyńskim porcie opiewały na 243 mln zł, a zysk netto wyniósł 53 mln zł.

Wiceprezes ZMPG Jacek Sadaj poinformował, że w ub. roku Port Gdynia wydał na inwestycje, rekordowe w historii firmy, 214 mln zł.

W latach 2021-2023 w Porcie Gdynia realizowane będą inwestycje na ponad 1,3 mld zł, przy czym kwota ta nie uwzględnia wydatków związanych z budową Portu Zewnętrznego.

Rok 2020 to czas, w którym największe inwestycje weszły w fazę realizacji. Konsekwentnie realizowany jest projekt pogłębiania toru podejściowego, akwenów wewnętrznych oraz przebudowa nabrzeży, warty 858 mln zł – powiedział Sadaj.

W ub. roku dokończono przebudowę dwóch nabrzeży tzw. zamykających: Włoskiego o długości 110 metrów i Słowackiego o długości 182 m. W 2020 r. dokonano wyboru wykonawcy przebudowy kolejnego nabrzeża – Norweskiego – o długości 264 m. Ta inwestycja zakończy się w grudniu 2021 r.

W gdyńskim porcie trwa też przebudowa obrotnicy, która zwiększy jej średnicę z 400 do 480 metrów. Na ukończeniu jest też poszerzenie wejścia pilotowego tj. Ostrogi Północnej.

Sadaj zapowiedział, że we wrześniu wypłynie w morze pierwszy prom z budowanego obecnie Publicznego Terminalu Promowego. Koszt tej inwestycji to 292 mln zł.

Port Gdynia jest gotowy podjąć się budowy portu instalacyjnego offshore - zapowiedział Meller.

Przygotowaliśmy koncepcję budowy takiego portu. Według opinii przyszłych inwestorów Port Gdynia jest najlepiej położony, jeżeli chodzi o odległość od działek, na których mają stanąć morskie farmy wiatrowe. Port instalacyjny offshore miałby stanowić pierwszą fazę budowy terminala zewnętrznego. To jest część głębokowodna. Zadeklarowaliśmy gotowość budowy tego terminala na koniec 2024 r. I jesteśmy w stanie dotrzymać tego terminu. Powierzchnia operacyjna placów składowych to jest ok. 30 hektarów - mówił prezes Portu Gdynia.