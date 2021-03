CPK skróci trasę z Rzeszowa do Warszawy. W nieco ponad 2 godziny

Ruszył przetarg na realizację odcinka linii kolejowej Łętownia-Rzeszów. Będzie to jedna z nowych tras w ramach Centralnego Punktu Komunikacyjnego

Linia ma liczyć 42 kilometry i będzie realizowana jako jedna z pierwszych w kolejności. Jednak do użytku oddana zostanie w 2027 roku, wraz z ukończeniem całego CPK.

Budowa linii Łętownia - Rzeszów pozwoli na znaczące skrócenie czasu przejazdu z Rzeszowa i pozostałych miast Podkarpacia w kierunku Warszawy. Celem jest poprawa konkurencyjności kolei na trasie CPK - Warszawa - Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Stalowa Wola - Rzeszów - podkreśla Konrad Majszyk, rzecznik prasowy CPK.

To oznacza, że z Rzeszowa do Warszawy czas przejazdu skrócony zostanie do 2 godz. 15 min. Z Jasła, Krosna i Sanoka dojedziemy do stolicy w 2 godz. 50 min., a z Przemyśla w 3 godz. 15 min.

Warto podkreślić, iż to jeden z wielu projektów realizowanych w ramach CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1789 km nowych linii kolejowych.

Czytaj też: Konkurent CPK się wzmocni. Zgoda KE na pomoc Finavii

rzeszow.naszemiasto.pl/KG