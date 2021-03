Dania, zmarł robotnik uwięziony w kominie instalacji artystycznej

W Danii 46-letni robotnik zmarł uwięziony w 30-metrowym kominie instalacji artystycznej Elia w miejscowości Herning na Jutlandii - podała w środę lokalna policja. To kolejna śmierć osoby w tym obiekcie

Mężczyzna został we wtorek wieczorem spuszczony przy pomocy dźwigu dwa metry w głąb komina, aby naprawić oświetlenie. W pewnym momencie stracono z nim kontakt przez krótkofalówkę. Wezwani na miejsce strażacy musieli dokonać cięć, aby dotrzeć do uwięzionego robotnika. Po kilku godzinach żmudnej akcji ratowniczej wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Policja poinformowała, że nie wiadomo, czy mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych, czy doszło do wypadku. Dochodzenie wszczęła duńska Inspekcja Pracy.

Ogromna rzeźba Elia została zaprojektowana przez szwedzkiego artystę Ingvara Cronhammara, powstała w 2001 roku na terenie Muzeum Sztuki w Herning. Składa się z metalowej kopuły oraz czterech pustych kolumn.

W 2016 roku w krótkim odstępie czasu doszło na tym obiekcie doszło do dwóch tragicznych śmierci. Młody mężczyzna, biegając po dachu, przekroczył barierę i stracił życie. Niedługo potem samobójstwo popełniła kobieta. Po wypadkach zdecydowano o założeniu siatki zabezpieczającej. Podczas jej instalacji doszło do kolejnego incydentu. Monter spadł z wysokości kilku metrów i trafił z obrażeniami do szpitala.

PAP/mt

Czytaj też: Potworna burza lodowa w Rosji. Cudem uniknął śmierci [wideo]