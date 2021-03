Koleje Dolnośląskie uzyskały 370 mln zł od PKO BP na 19 pociągów

Podczas konferencji zorganizowanej przez marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego poinformowano, że Bank PKO BP udzielił samorządowi województwa kredytu na kwotę 370 mln zł na zakup 19 nowoczesnych, elektrycznych i hybrydowych pociągów. 13 pojazdów zostało zamówionych u bydgoskiej Pesy, a sześć w nowosądeckim Newagu. Łączny wkład PKO BP w finansowanie zakupu 19 pociągów wynosi 442 mln zł. Podczas konferencji nastąpiło też przekazanie dokumentów umów zawartych pomiędzy bankiem PKO BP, Kolejami Dolnośląskimi oraz Pesą Bydgoszcz na finansowanie i zakup składów kolejowych

Na konferencji obecni byli także m.in. szef KPRM Michał Dworczyk, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski oraz prezes Pesy Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski.

Szef KPRM Michał Dworczyk dziękując za dobrą współpracę samorządu województwa z polskim rządem wyraził radość z powodu znacznego udziału w finansowaniu inwestycji Kolei Dolnośląskich i województwa przez największy polski bank, PKO BP.

PKP przekazała już ponad 200 km Kolejom Dolnośląskim, trakcji która jest sukcesywnie rewitalizowana i uruchamiana, a to właśnie przekłada się na poprawę sytuacji skomunikowania wszystkich części Dolnego Śląska. Bardzo cieszę się, że te linie są rewitalizowane na południu Dolnego Śląska w miejscach, gdzie z tą komunikacją do niedawna było o wiele gorzej – powiedział Michał Dworczyk.

Zamówione w Pesie pojazdy to zespoły trakcyjne Elf 2, z których każdy przeznaczony jest na przewóz 500 osób, w tym ma 250 miejsc siedzących. Pesa wkrótce rozpocznie produkcję zamówionych pojazdów – pociągi wyruszą na linie kolejowe Dolnego Śląska za dwa lata. W przyszłym roku natomiast na tory województwa wyjedzie 6 zestawów trakcyjnych zamówionych przez Koleje u Pesy we wcześniejszym kontrakcie. Dzięki inwestycji w 19 ultranowoczesnych pociągów elektrycznych i hybrydowych ekologiczna flota Kolei Dolnośląskich zwiększy się o 60 proc., z 32 pociągów do 51.

Komentując zawarcie umów z PKO BP oraz z Pesą prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski podkreślił, że uzyskane finansowanie tak naprawdę jest początkiem do wielkich inwestycji kolejowych regionu.

Dzięki dzisiejszym umowom uzyskaliśmy pomoc przy realizacji wszystkich inwestycji największego polskiego banku, PKO Bank Polski. Co nam to dało? Przede wszystkim dwukrotnie zwiększyliśmy możliwości inwestycyjne Kolei Dolnośląskich. Udało się to dzięki temu, że spośród pięciu banków, które startowały u nas w przetargu na pomoc finansową dla Kolei Dolnośląskich tylko PKO BP złożył ofertę, która umożliwia dwukrotne wydłużenie spłaty rat kredytowych. I to była najlepsza oferta pod każdym względem - powiedział prezes Kolei Dolnośląskich. Dzięki niej zwiększyliśmy naszą płynność finansową, ale także bank umożliwia nam pozyskiwanie środków zewnętrznych i zamianę kredytów na środki zewnętrzne, co w przyszłości […], dzięki kredytowi i ewentualnemu pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych będziemy mogli zakupić kolejne nowe pojazdy dla mieszańców Dolnego Śląska - dodał Stawikowski.

Przedstawiciele województwa zapowiedzieli, że środki pozyskane w dniu dzisiejszym od PKO BP posłużą jako „wkład własny”, będący warunkiem wsparcia unijnego, w ramach którego możliwe będą kolejne zakupy taborowe.

Marcin Tronowicz