Glapiński: NBP zaangażowane w inicjatywy edukacji ekonomicznej

Program Złote Szkoły NBP, Centrum Pieniądza NBP czy Krakowski Salon Ekonomiczny NBP to m.in. inicjatywy banku centralnego wspierające edukację ekonomiczną - mówił prezes NBP Adam Glapiński podczas czwartkowego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Przemawiając do uczestników piątej edycji Kongresu, szef banku centralnego podkreślał, że NBP „stawia na nowoczesność przy jednoczesnym utrwalaniu szacunku do waluty narodowej i dziedzictwa rodzimych dokonań gospodarczych”.

Według Glapińskiego bank zaangażowany jest w szereg inicjatyw edukacji ekonomicznej i finansowej. Wymienił m.in. program Złote Szkoły NBP, który „pozwoli stworzyć sieć szkół aspirujących do roli liderów edukacji ekonomicznej”. Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych. Tematem tegorocznej, pierwszej edycji programu są finanse osobiste.

W odpowiedzi na pandemię formułę Złotych Szkół NBP dostosowaliśmy do warunków edukacji zdalnej. Na mapie szkół ubiegających się o ten zaszczytny tytuł jest już ponad 300 placówek - podkreślił.

Jak mówił prezes banku centralnego, „chcąc zapewnić ofertę edukacyjną atrakcyjną dla różnych pokoleń, rozwijamy Centrum Pieniądza NBP” - placówkę łączącą funkcję muzealną z edukacją ekonomiczną. „Od uruchomienia w 2016 r. Centrum odwiedziło już ponad 260 tys. osób” - poinformował.

Wymienił także utworzony w ubiegłym roku Krakowski Salon Ekonomiczny NBP.

To kolejne, ogólnodostępne wartościowe miejsce edukacyjne stworzone przez bank centralny, gdzie przez pryzmat historii polskiego pieniądza, poznawanie wartości kolekcjonerskich NBP jak chociażby z edukacyjnej serii Wielcy polscy ekonomiści można poszerzać wiedzę o mechanizmach świata finansów i wartości złotego - ocenił.

Prof. Glapiński wskazał, że bank wspiera także finansowo projekty edukacyjne.

Gdy patrzymy z perspektywy nie tylko naszych własnych działań, ale także inicjatyw, które uzyskują dofinansowanie NBP, widzimy, jak wiele zmian jest możliwych dzięki doświadczonym organizacjom i lokalnym społecznościom, w tym pasjonatom, nauczycielom i szkołom. Ich zaangażowanie wspieramy ze szczególną satysfakcją, bo pozwala nam to dotrzeć do najodleglejszych zakątków kraju i wspomóc różnorodne środowiska w dążeniu do wiedzy i przedsiębiorczości - powiedział.

PAP/KG