PKO BP - jeszcze bank czy już firma technologiczna?

PKO Bank Polski jest instytucją finansową największą w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest także jedną z największych firm technologicznych w naszym kraju. […] Z Microsoft współpracujemy od wielu lat i cieszę się, że jesteśmy w stanie adoptując najnowsze rozwiązania, które nam proponuje, rozwijać naszą organizację – mówi Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski

Od kilku lat PKO Bank Polski skutecznie realizuje strategię opartą na cyfryzacji. Buduje przewagi konkurencyjne oparte na systematycznie rozbudowywanym potencjale technologicznym, który wykracza poza tradycyjny obszar finansów.

Z badań przeprowadzonych przez Microsoft w 21 krajach Europy wynika, że aby konkurować w dzisiejszym świecie wypełnionym technologią, nie wystarczy korzystać z narzędzi dobrej jakości. Warunkiem efektywnego korzystania z technologii jest zakorzenienie jej w silnej kulturze cyfrowej.

Instytucją, która podąża tą ścieżką jest PKO Bank Polski. Jednym z ostatnich przykładów jest wdrożenie Microsoft Teams w ciągu zaledwie 2 miesięcy. Rozwiązanie zainstalowano na ponad 10 000 komputerach oraz 3000 telefonach. Otwarcie na tak kompleksowe rozwiązania i usługi chmurowe mocno wpływa na budowę istotnych przewag konkurencyjnych PKO Banku Polskiego.

Podczas wdrożenia zostało spełnionych 57 wymagań Standardu Polish Cloud. W projekt wdrożenia Microsoft Teams w PKO Banku Polskim były zaangażowane zespoły banku, Microsoft i firmy Accenture.

Środowisko Teams bank wdrażał etapami.

Na każdym z nich pracownicy banku mieli dostęp do poprzednich narzędzi służących do komunikacji, mimo to zauważyliśmy, że bardzo chętnie przesiadają się na platformę Teams. Po miesiącu od wdrożenia praktycznie wszyscy korzystali już z nowego narzędzia i tak zostało do dziś – opowiedziała Aleksandra Sroka – Krzyżak, dyrektor Departamentu Strategii PKO Bank Polski.