KGHM optymalizuje wydobycie w złożach Sierra Gorda w Chile

W trakcie spotkania online z zarządem KGHM Polska Miedź poświęconemu omówieniu wyników spółki za 2020 r. zarząd koncernu z dumą przedstawił bardzo dobre informacje o działalności spółki w ubiegłym roku. Zarząd podkreślił, że biorąc pod uwagę pandemię koronawirusa nie był to rok łatwy, i w wielu konkurencyjnych firmach na świecie dochodziło do przestojów produkcyjnych, ale nie w KGHM. W 2020 r. przychody spółki z umów z klientami wyniosły 23,6 mld zł, wzrost o 4 proc., EBIDTA przekroczyła 6,6 mld zł, wzrost o 27 proc., a zysk netto wyniósł 1,797 mld zł, wzrost o 26,5 proc.

Po dwuletnim okresie kadencji, z dniem 16 kwietnia w spółce rozpocznie pracę zarząd w nowym składzie, na stanowisku prezesa pozostanie Marcin Chludziński. W podsumowaniu dwóch lat strategii działalności i rozwoju przyjętej przez zarząd w 2018 r. KGHM również wypada bardzo dobrze. Z danych opublikowanych przez spółkę wynika, że przez dwa lata EBIDTA wzrosła o 33 proc., z 4,97 mld zł w 2018 r. do 6,62 mld zł za rok ubiegły, przychody wzrosły o 15 proc. z 20,5 mld zł do 23,6 mld zł. Spółka pochwaliła się także skutecznym obniżeniem kosztu jednostkowego produkcji miedzi C1, który przez ostatnie dwa lata zmalał o 12 proc. Aż o 44 proc. zmalał też dług netto spółki, z 1,6 mld zł do 0,9 mld zł, natomiast produkcja miedzi, a więc jeden z najbardziej wymiernych wskaźników wydajności funkcjonowania polskiego koncernu, wzrosła w perspektywie dwuletniej o 12 proc.

W opinii prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego tak dobre wyniki, a w szczególności o 12 proc. zwiększona produkcja podstawowego surowca wytwarzanego w koncernie, jest wynikiem sprawnej realizacji dziesiątek i setek projektów oraz sumiennej pracy tysięcy ludzi. Korzystając z okazji Chludziński podziękował za wytężoną pracę wszystkim pracownikom koncernu, w tym członkom zarządu spółki.

Inwestycje - wydobycie w Polsce z głębokości 1231 m

Przedstawiciele zarządu KGHM omawiali także plany na nadchodzące miesiące, oraz lata przed spółką, w tym plany inwestycyjne.

Adam Bugajczyk, wiceprezes ds. rozwoju spółki, powiedział, że podstawowa strategia inwestycyjna sprowadza się do optymalizacji procesu produkcyjnego, a w szczególności do zwiększania udostępnienia złóż w kopalniach górniczych. Jak stwierdził Bugajczyk, chcemy otrzymywać więcej z tego, co jest.

KGHM nie przestaje inwestować w rozwój działalności w Polsce. Tylko w 2020 r. 484 mln zł zostało wydane na większe udostępnienie złóż surowcowych. Wykonano m.in. 40,3 km wyrobisk górniczych, a jeden z szybów, oznaczony jako GG-1 – zlokalizowany w obszarze Głogowa Głębokiego – pogłębiono do 1231 m.

Szef relacji inwestorskich KGHM Paweł Gruza potwierdził, że spółka nie ma planów odnośnie sprzedaży odkrywkowej kopalni złóż miedzi i molibdenu Sierra Gorda w Chile. Polityka KGHM dotycząca złóż Sierra Gorda jest podobna to tej, jaką spółka realizuje w Polsce, a więc tam także następuje optymalizacja procesów produkcyjnych. Produkcja miedzi w Sierra Gorda rośnie z roku na rok, w 2020 r. wzrost ten wyniósł 37 proc. w skali roku. W chilijskiej kopalni polskiej spółki sukcesywnie rośnie też produkcja srebra, TPM i molibdenu.

Marcin Tronowicz

