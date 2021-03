Włochy – nieznaczna poprawa sytuacji pandemicznej

We Włoszech notuje się poprawę sytuacji pandemicznej - wskazują na to dane ogłoszone w piątek w raporcie krajowego Instytutu Służby Zdrowia i ministerstwa zdrowia. Wskaźnik zakaźności wirusa spadł w ostatnim tygodniu z 1,16 do 1,08

Czytaj też: MZ: 35 143 nowe przypadki zakażenia koronawirusem

W raporcie z monitoringu przebiegu epidemii koronawirusa odnotowano też, że z 264 do 240 zmniejszyła się w skali kraju średnia liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców.

Oczekuje się, że w najbliższym czasie dojdzie do zmian na mapie kraju, w wyniku których na przykład stołeczny region Lacjum przejdzie ze strefy czerwonej do pomarańczowej od następnego tygodnia. Oznaczałoby to możliwość otwarcia szkół. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów według tego planu wróciliby do klas we wtorek 30 kwietnia.

Restrykcje mogą zostać złagodzone tylko na kilka dni. W czasie Wielkanocy w całych Włoszech ma znów obowiązywać czerwona strefa lockdownu w celu ograniczenia przemieszczania się ludzi.

PAP/mt