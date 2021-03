Wakacje.pl dostały 18,8 mln zł z tarczy PFR, Empik 52,7 mln zł

Spółka Wakacje.pl należąca do Wirtualna Polska Holding otrzymała ok. 18,8 mln zł pożyczki od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej dla dużych firm. Natomiast Empikowi przyznano pożyczkę w wysokości 52,715 mln zł.

Wakacje.pl i Empik to jedyne firmy związane z branżą mediów i marketingu, które według wykazu dostępnego w serwisie internetowym Polskiego Funduszu Rozwoju jak na razie uzyskały pożyczki z tarczy finansowej dla dużych firm. Do Wakacje.pl należą platformy Wakacje.pl, Easygo.pl i Wypoczynek.pl oraz sieci stacjonarnych biur sprzedaży Wakacyjny Świat i My Travel. Firma działa jako multiagent, oferuje wycieczki krajowe i zagraniczne od różnych biur podróży.

Przez ostatnie 12 miesięcy Wakacje.pl uzyskały umorzenia składek i wpłat na ZUS w kwocie 1,48 mln zł.

W sporządzonym w połowie ub.r. sprawozdaniu finansowym grupa Empik prognozowała, że wskutek ograniczeń epidemicznych zanotuje w całym roku spadek przychodów. - Po zniesieniu ograniczeń obserwuje się znaczną zmianę nawyków konsumenckich co przekłada się na mniejszy ruch w centrach handlowych i niższe przychody w ponownie otwartych sklepach - opisała.

Firmy, które uzyskały pożyczki od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej, nie będą musiały zwracać nawet 75 proc. otrzymanych środków, o ile w najbliższym okresie spełnią wskazane wymagania dotyczące m.in. zachowania obecnego stanu zatrudnienia.

Z tarczy dla dużych firm zdecydowanie największe wsparcie trafiło do Jastrzębskiej Spółki Węglowej: 1 mld zł pożyczki płynnościowej ️i ok. 174 mln zł preferencyjnej.

Czytaj Gazprom z mega stratą! Pierwszy raz od 22 lat

Wirtualnemedia.pl/gr